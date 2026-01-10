Alcaraz derrota Sinner em jogo de exibição milionário na Coreia do Sul

Tenistas Carlos Alcaraz e Jannik Sinner (Jung Yeon-je / AFP)

Depois de tornar Jannik Sinner, seu principal concorrente ao topo do ranking da ATP, uma de suas maiores vítimas no ano passado, Carlos Alcaraz iniciou 2026 com nova vitória sobre o italiano. Em partida de exibição mais descontraída, disputada na Coreia do Sul, o espanhol triunfou na madrugada deste sábado em dois sets diretos, por 7/5 e 7/6 (8/6), no Hyundai Card Super Match, em Incheon, em preparação para o Australian Open.

"Jogos de exibição são diferentes. Você fica um pouco mais relaxado e também entretém um pouco mais o público com golpes e ações diferentes na quadra", afirmou Sinner, que trocou de lugar com um jovem espectador no quinto game do segundo set. O italiano se sentou na arquibancada e cedeu sua raquete para o garoto bater bola com Alcaraz - e ganhar o ponto do espanhol, sob aplausos.

"Foi uma partida divertida, por isso viemos aqui. Obviamente, o objetivo principal é a Austrália", acrescentou o atual bicampeão do Grand Slam. Para levar o tri, o italiano terá de reverter uma incômoda freguesia diante do principal adversário. Alcaraz venceu quatro dos seus seis confrontos com Sinner em 2025, incluindo as finais de Roland Garros e do Aberto dos Estados Unidos.

O duelo foi equilibrado e a única quebra, de Alcaraz, veio no 12º game do primeiro set, o que lhe rendeu a vitória parcial. O espanhol salvou dois break points no segundo set e levou a melhor no tie-break, liquidando o confronto em 1h48.

Cada um dos tenistas embolsou cerca de R$ 12,5 milhões para entrar em quadra no país asiático. As cifras são altíssimas. O valor é maior do que ganhará, por exemplo, o segundo colocado do Australian Open, o primeiro Grand Slam da temporada. Para se ter uma ideia, o prêmio previsto para o campeão do Australian Open é de cerca de R$ 14 milhões.

Vencedores dos últimos oito títulos de Grand Slam do circuito, tanto Alcaraz quanto Sinner decidiram não participar de torneios oficiais antes do Australian Open, que começa no dia 18 de janeiro, e tiveram na Coreia do Sul a única preparação para o torneio neste ano.