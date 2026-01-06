Aberto da Austrália tem premiação recorde e vai distribuir mais de R$ 400 milhões

As cifras divulgadas representam um aumento de 16% em relação ao ano passado e é o maior da história da competição

Aberto da Australia (Divulgação/AustralianOpen)



Primeiro Grand Slam do ano, o Aberto da Austrália anunciou nesta terça-feira uma premiação recorde para a edição deste ano. O torneio vai distribuir 111,5 milhões de dólares australianos (algo em torno de R$ 405,5 milhões).

As cifras divulgadas representam um aumento de 16% em relação ao ano passado e é o maior da história da competição com valores iguais para homens e mulheres.

"Este investimento reflete o compromisso da Tennis Austrália em apoiar as carreiras de todos os níveis, desde estrelas em ascensão até campeões de Grand Slam, e em garantir que o esporte permaneça sustentável pra todos os competidores", disse a organização.

Nesta distribuição, os campeões de simples vão embolsar 4,15 milhões de dólares australianos (aproximadamente R$ 15 milhões), um acréscimo de 19% em relação ao ano anterior. Os vice-campeões vão receber 2,15 milhões e os semifinalistas 1,25 milhão cada.

O aumento da premiação faz parte do aporte de 135 milhões de dólares australianos da Tennis Austrália. "Este investimento fortalece a base do tênis, garantindo a saúde e o crescimento comercial do esporte a longo prazo", afirmou Craig Tiley, CEO da entidade que organiza o torneio em Melbourne.

DISTRIBUIÇÃO DOS PRÊMIOS

- Campeões: AUS$ 4,15 milhões (+19%)

- Vice-campeões: AUS$2,15 milhões (+13%)

- Semifinalistas: AUS$ 1,25 milhão (+14%)

- Quartas de final: AUS $ 750 mil (+13%)

- Oitavas de final: AUS$ 480 mil (+14%)

- Terceira rodada: AUS$ 327,75 mil (+13%)

- Segunda rodada: AUS$ 225 mil (+13%)

- Primeira rodada: AUS$ 150 mil (+14%)