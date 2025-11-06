Luisa Stefani faz história e se torna primeira brasileira em uma semifinal do WTA Finals

Ao lado da húngara Timea Babos, a número 1 do País em duplas fez história em Riad, na Arábia Saudita

Luisa Stefani e Timea Babos (Jimmie48 / WTA)

"Eu nunca estive preparada para voltar para casa." Desta maneira, Luisa Stefani comemorou a imponente virada diante das atuais campeãs para se tornar a primeira brasileira em uma semifinal do WTA Finals. Ao lado da húngara Timea Babos, a número 1 do País em duplas fez história em Riad, na Arábia Saudita, com triunfo de 2/6, 7/5 e 10/5 após 1h41 de jogo.

A declaração veio pelo fato de a canadense Gabriela Dabrowski e a neozelandesa Erin Routliffe, terceira dupla do mundo, terem entrado no confronto com amplo favoritismo por defenderem o título e também pela conquista do US Open. Depois de derrota na estreia, Stefani e Babos se redimiram na segunda rodada e necessitavam de um triunfo para avançar.

O começo do jogo foi desanimador, com as rivais quebrando o serviço em duas oportunidades seguidas para abrir logo 5 a 1. Sem forças para reagira, acabaram perdendo a parcial por 6 a 2.

O compromisso continuou complicado e as rivais quebraram novamente no segundo set para abrir 3 a 2. Brasileira e húngara devolveram a quebra, perderam novamente o serviço, mas voltaram a reagir de imediato. Depois de 4 a 4, trocaram pontos até 6 a 5, quando aproveitaram novamente um break e fecharam em 7 a 5.

A definição foi ao super tie-break e Stefani e Babos andaram na frente do início ao fim. Com Smash das adversárias na rede, fecharam em 10 a 5. A saltitante húngara deu um caloroso abraço na brasileira para celebrar a inédita vaga na semifinal.

"Eu nunca estive preparada para voltar para casa. Isso não funciona no tênis, precisávamos lutar e foi isso o que fizemos. Teve um ponto decisivo no segundo set onde salvamos algumas bolas, muita energia, acabamos quebradas a seguir, mas o momento mudou para mim e para nós também", celebrou Stefani.

A virada veio após uma conversa em quadra. "Disse a Timea que tinha um motivo por ter vencido esse torneio três vezes e no final ela jogou demais e tivemos um grande esforço de equipe para vencer essa partida", disse, após dois reveses seguidos contra as oponentes. "As adversárias são duras, tínhamos perdido dois jogos para elas, mas lutamos e estamos orgulhosas."