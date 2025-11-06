Alcaraz cai no grupo de Djokovic e Sinner terá a companhia de Zverev no sorteio do ATP Finals
O torneio que reúne os oito melhores jogadores da temporada, começa no próximo domingo (09)
Publicado: 06/11/2025 às 12:05
Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, dois dos principais nomes do tênis mundial (TIMOTHY A. CLARY / AFP)
A edição de 2025 do ATP Finals conheceu, nesta quinta-feira, em Turim, a formação dos dois grupos que vão compor o torneio. Jannik Sinner, líder do ranking, terá Alexander Zverev em sua chave, ao passo que Carlos Alcaraz, número dois na lista, enfrenta Novak Djokovic já na etapa de classificação.
O sorteio definiu também os participantes do grupo Bjorn Borg. Sinner e Zverev, vão enfrentar o norte-americano Ben Shelton (6º). Felix Auger-Aliassime (8º) e Lorenzo Musetti (9º) disputam o lugar que falta na chave. O canadense ocupa a oitava e última vaga do qualifying, mas o rival italiano pode ultrapassá-lo se vencer um torneio em Atenas nesta semana.
A situação de Djokovic, que também está jogando em Atenas, é incerta. Ele não participou do torneio no ano passado e afirmou que decidirá se jogará ou não após o torneio de Atenas.
O torneio, que reúne os oitos melhores jogadores da temporada, começa no domingo. Os dois principais colocados de cada grupo avançam para as semifinais. A competição tem início neste domingo e a final está marcada para acontecer no dia 16 de novembro.
Carlos Alcaraz e Jannik Sinner ainda estão na disputa pelo posto de número 1 do ranking de final de ano. Na lista atual, o italiano contabiliza 11.500 pontos contra 11.250 do rival espanhol.