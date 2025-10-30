João Fonseca encerra temporada por lombalgia foca em recuperação

O brasileiro desistiu do ATP 250 de Atenas e fecha o ano entre os 30 melhores do mundo; duelo com Alcaraz ainda está marcado na agenda de Fonseca

João Fonseca, tenista brasileiro (JULIEN DE ROSA / AFP)

João Fonseca decidiu colocar um ponto final em sua temporada de 2025. O tenista brasileiro, atual 28º colocado no ranking mundial da ATP, anunciou nesta quinta-feira (30) a desistência do ATP 250 de Atenas, que teria início na próxima segunda-feira. O motivo é uma lombalgia (dores na região lombar) que vem incomodando o atleta nas últimas semanas.

Com a decisão, Fonseca não disputará mais torneios oficiais neste ano. O único compromisso mantido em sua agenda será uma partida de exibição contra o espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, no dia 8 de dezembro, em Miami (EUA).

Apesar do encerramento antecipado da temporada, João Fonseca termina o ano em alta. Ele deve subir para a 24ª colocação na próxima atualização do ranking, consolidando-se como o sétimo brasileiro da história a figurar entre os 30 melhores do mundo. Além disso, encerra 2025 como o mais jovem tenista do top-30, reflexo de um ano de evolução técnica e consistência nos grandes torneios.

A desistência em Atenas foi comunicada um dia após a derrota para o russo Karen Khachanov, por 2 sets a 1 (6/1, 3/6 e 6/3), pela segunda rodada do Masters 1000 de Paris. O revés acabou sendo o último jogo oficial de Fonseca no circuito nesta temporada.

Agradecimento

Nas redes sociais, João Fonseca publicou uma mensagem de agradecimento à equipe e aos torcedores que o acompanharam ao longo do ano:

"Encerrando a temporada muito orgulhoso com o trabalho feito. Muito grato por tudo o que aconteceu neste ano, cheio de experiências e aprendizados que levarei para os próximos passos da minha carreira. Obrigado à minha equipe pelo compromisso, à minha família e aos patrocinadores pelo apoio, e a todo mundo que torceu. É só o começo", escreveu o tenista.