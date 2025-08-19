diariodepernambuco.com.br
Tênis
JOÃO FONSECA

João Fonseca fará dupla com Juan Martín del Potro no US Open

O argentino de 36 anos irá ser companheiro do brasileiro em jogo contra os americanos Andy Roddick e Alex Michelsen

Metrópoles

Publicado: 19/08/2025 às 08:39

Seguir no Google News Seguir

João Fonseca, tenista brasileiro/Divulgação/ATP

João Fonseca, tenista brasileiro (Divulgação/ATP)

Na próxima quinta-feira (21/8), João Fonseca fará dupla com Juan Martín del Potro, no Stars of the Open do US Open. O argentino de 36 anos irá ser companheiro do brasileiro em jogo contra os americanos Andy Roddick e Alex Michelsen.

Veja também:
Juan Martín del Potro foi campeão do US Open em 2009 após vencer o suíço Roger Federer. Mas seus adversário não fica atrás, o americano Andy Roddick, de 42 anos, também venceu o torneio uma vez. A ocasião aconteceu em 2003 contra o espanhol Juan Carlos Ferrero.

Ambos farão duplas com jovens tenistas, João Fonseca tem apenas 18 anos, e completa 19 no dia 21/8, quando competirá. Por sua vez, Alex Michelsen tem 20, mas também faz aniversário em agosto. Além desse confronto, o evento também reunirá outros jogos.

Veja mais em Metrópoles

brasileiro , Campeão US Open , dupla maternidade , João Fonseca , Juan Martin Del Potro , tênis
Mais de Tênis
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
WhatsApp DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP