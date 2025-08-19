João Fonseca fará dupla com Juan Martín del Potro no US Open
O argentino de 36 anos irá ser companheiro do brasileiro em jogo contra os americanos Andy Roddick e Alex Michelsen
Publicado: 19/08/2025 às 08:39
João Fonseca, tenista brasileiro (Divulgação/ATP)
Na próxima quinta-feira (21/8), João Fonseca fará dupla com Juan Martín del Potro, no Stars of the Open do US Open. O argentino de 36 anos irá ser companheiro do brasileiro em jogo contra os americanos Andy Roddick e Alex Michelsen.
Ambos farão duplas com jovens tenistas, João Fonseca tem apenas 18 anos, e completa 19 no dia 21/8, quando competirá. Por sua vez, Alex Michelsen tem 20, mas também faz aniversário em agosto. Além desse confronto, o evento também reunirá outros jogos.