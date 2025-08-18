Ancelotti envia pré-lista e tem data para convocar a Seleção contra Chile e Bolívia

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira (Rafael Ribeiro/CBF)

O técnico Carlo Ancelotti anunciará, no dia 25 de agosto, às 15h30, no Rio de Janeiro, a lista de 23 atletas para as duas últimas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil já está classificado para o torneio.

Na última sexta-feira (15), a comissão técnica entregou à Fifa a pré-lista com mais de 50 nomes, entre eles Neymar, um dos principais destaques da relação. Vinicius Junior, suspenso do jogo contra o Chile pelo segundo cartão amarelo recebido contra o Paraguai, foi poupado da partida contra a Bolívia e não integrará a convocação. A delegação brasileira se apresenta no dia 1º de setembro, na Granja Comary, em Teresópolis.

A Seleção enfrenta o Chile no dia 5 de setembro, no Maracanã — palco escolhido a pedido de Ancelotti. O duelo contra a Bolívia, pela rodada final das Eliminatórias, será realizado fora de casa, em El Alto, região metropolitana de La Paz, no dia 9 de setembro.

Entre os nomes da pré-lista estão Kaio Jorge, do Cruzeiro, Marcos Antônio, do São Paulo, e Paulo Henrique, do Vasco. Rodrygo, mesmo em início de temporada e com situação incerta no Real Madrid, recebeu sinalização positiva e pode voltar à Seleção para um primeiro trabalho sob o comando de Ancelotti.