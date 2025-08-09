diariodepernambuco.com.br
Tênis
BIA HADDAD

Com lesão, Bia Haddad perde e está eliminada do WTA de Cincinnati

No terceiro set da partida, Bia Haddad sentiu desconforto muscular e viu a australiana Maya Joint garantir a vitória em Cincinnati

Lucas Valle L.V. Jorge

Publicado: 09/08/2025 às 18:54

Beatriz Haddad Maia, tenista brasileira/KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Neste sábado (9/8), Maya Joint venceu a brasileira Bia Haddad por 2 x 1 e se classificou para a próxima fase do Cincinnati Open, torneio Masters 1000. As parciais do jogo foram 6×4, 6×4 e 6×4. A brasileira começou o confronto atrás no placar, mas se recuperou e levou o jogo para o terceiro set. Por lá, no sexto game, a tenista do Brasil sentiu um desconforto muscular e viu a sua adversária ganhar o confronto.

No primeiro set da partida, Maya Joint foi superior e ganhou por 6 x 4. Na segunda parte do jogo, foi a vez da Bia Haddad vencer, mas não foi fácil. A australiana abriu 2 x 1, a brasileira se recuperou, foi melhor e abriu 5 x 2, mas não conseguia fechar.

Bia Haddad desperdiçou chances de fechar o set e viu Maya Joint se aproximar, a parcial do jogo ficou 5 x 4. Mas todo o drama enfim se encerrou, a brasileira ganhou o game seguinte, empatou o confronto em 1 x 1 e a partida que poderia ter sido encerrada, continuou.

