Raízes no Recife, olhos na Fórmula 1: o voo e os sonhos de Rafael Câmara

Rafael Câmara iniciou a sua carreira em Recife e recentemente foi campeão da Fórmula 3, com uma etapa de antecedência, na Hungria

Rafael Câmara, piloto da Fórmula 3 (Divulgação/F3)

De Pernambuco para o mundo. Nascido em Recife, Rafael Chaves Câmara, campeão no último final de semana da Fórmula 3 em sua temporada de estreia, agora aproveita o título antecipado, enquanto já começa a ser cotado como uma das grandes promessas do automobilismo mundial. Com o título, obtido no domingo (3) no GP da Hungria, o piloto de 20 anos - que compete pela escuderia Trident Motorsport e também integra a academia da Ferrari -, tem ótimas perspectivas para o futuro, como subir para à Fórmula 2, e quem sabe, se aproximar do seu maior sonho, alcançar a Fórmula 1.

O pernambucano de 20 anos conquistou o título de maneira antecipada, na madrugada do último domingo (03), quando terminou na primeira colocação no circuito de Hungaroring, penúltima etapa da competição.

Rafa se destacou desde o início da temporada da F3, batendo recordes da categoria, como o de poles em um mesmo ano (5). No total, o pernambucano conquistou quatro vitórias em corridas principais e mais um pódio, que o fizeram conquistar 48 pontos de vantagem, sendo campeão antecipado. A última etapa, em Monza, na Itália, em setembro, terá 39 pontos em disputa.

A evolução de pilotos da Fórmula 3 para a Fórmula 2 não depende apenas dos resultados na categoria, mas sim de contratos com a equipe, disponibilidade de vagas e patrocínios. Recentemente, Câmara passou a ser agenciado pela Octagon Latam, agência de marketing esportivo que pertence a Ronaldo Fenômeno, dando outro grande passo rumo ao seu sonho.

“Acompanhei o Rafa em uma das etapas na Itália e fiquei impressionado com seu foco e profissionalismo, tão jovem. Ele representa uma nova geração de atletas que entende que a imagem fora das pistas é tão importante quanto a performance dentro dela”, afirmou Ronaldo.

Após o título, em entrevista à Band, o piloto Rafael Câmara falou um pouco sobre seu futuro e afirmou que pretende correr na Fórmula 2, em 2026. Além disso, o jovem recifense projetou que após a volta do período de férias, já deve retornar assinado com sua próxima equipe.

“Ano que vem, com certeza vamos para a Fórmula 2. Agora é se preparar fisicamente, tem um bom intervalo para o teste da pós temporada. Tenho uma ideia, mas não posso falar (qual equipe vai estar). Acho que provavelmente nessas férias, já vou voltar sabendo a equipe que vou estar, já vou ter assinado e depois de Monza, focar completamente na Fórmula 2, para começar o ano como foi esse”, projetou o jovem piloto.

BRASILEIROS EM ASCENSÃO

Brasil dominante. Nos últimos três anos, foram quatro títulos conquistados por brasileiros, em categorias de formação para pilotos da Fórmula 1. Felipe Drugovich, campeão da F2, em 2022, Gabriel Bortoletto, campeão da F3, em 2023 e da F2, em 2024, além de Rafa Câmara, atual campeão da F3, em sua temporada de estreia na categoria.



INÍCIO

Rafael Câmara iniciou sua trajetória no automobilismo nas pistas de Kart, em 2011, especificamente no Campeonato Pernambucano daquele ano. Naquela época, o jovem Rafael já mostrava seu talento a nível nacional, o que logo o levou a grandes competições nacionais e logo chegando aos torneios internacionais de kart.

“Comecei com seis anos, em Recife, correndo com dez pilotos no grid e depois fui evoluindo. Os meus pais sempre pensavam, será que a gente para? será que a gente continua? E aí eu conseguia, de algum jeito, sempre surpreender eles e eles não queriam dar essa frustração de tirar o que era meu sonho”, relembrou Rafael Câmara, em entrevista à Band.

Após três anos no kart nacional, Rafa participou do seu primeiro campeonato internacional, a Florida Winter Tour, competição que acontece na Flórida, nos Estados Unidos. O recifense ganhou reconhecimento no kart, a partir de 2019, quando foi vice-campeão mundial de kart na classe OK Junior, categoria de alto nível para jovens de 11 a 15 anos. Seu último ano no kartismo aconteceu em 2021, e foi o de maiores conquistas para Rafael, onde venceu a WSK Champions Cup (Italia), WSK Super Masters Series (Italia) e o Champions of the Future (Espanha), na classe OK.

Com grande destaque no kart, nada menos era esperado, do que surgir interesses de grandes equipes do automobilismo. Ainda em 2021, Rafa Câmara foi anunciado como novo membro da Academia da Ferrari, junto de Oliver Bearman.

RECONHECIMENTO

Logo após o título, Câmara não pôde deixar de expressar a dificuldade que foi chegar nesse nível de prestígio mundial. Do Kart até a Fórmula 3, o piloto percorreu um longo caminho e deixou a mensagem de que nos momentos difíceis, o que tem que ser feito, é perseverar e continuar trabalhando, sabendo que todos os seus familiares estão torcendo e esperando para comemorar as vitórias e lamentar as derrotas.

“É sempre bom estar ganhando, é sempre uma motivação. é fácil falar quando ta ganhando, porque você sempre quer estar ali animado, sempre quer mais, mas acho que é nos momentos que ta complicado que você precisa manter a perseverança, resiliência e continuar trabalhando. Com certeza, não foi fácil estar aqui.“, disse Rafael, em entrevista à Band



“Hoje em dia ver todo mundo torcendo, toda família, todo mundo curtindo, mandando mensagem, até é uma pressão a mais né, porque tá todo mundo vendo família então tem que fazer direitinho né.”, continuou.

