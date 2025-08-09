João Fonseca: confira onde assistir o brasileiro no Masters de Cincinnati

Após vencer o chinês Bu Yunchaokete, o brasileiro enfrenta o espanhol Fokina, neste sábado, no Masters 1000 de Cincinnati

João Fonseca no ATP de Eastbourne (Glyn KIRK / AFP)

Após vencer o chinês Bu Yunchaokete, João Fonseca volta às quadras do Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, neste sábado (9/8). O rival será o espanhol Alejandro Davidovich Fokina. A partida deve começar às 16h.

O brasileiro, atual número 52 do mundo, venceu na estreia por 2 sets a 1, parciais de 4 x 6, 6 x 2 e 7 x 5. O rival na fase de 64 ocupa a 18ª posição no ranking da ATP e fará o primeiro jogo na competição.

Onde assistir

O confronto entre João Fonseca e Alejandro Davidovich Fokina, pela 2ª rodada do Master 1000 de Cincinnati, terá transmissão ao vivo na TV fechada (Espn) e por streaming (Disney +).

Veja mais em Metrópoles