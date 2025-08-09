Tênis
JOÃO FONSECA
João Fonseca: confira onde assistir o brasileiro no Masters de Cincinnati
Após vencer o chinês Bu Yunchaokete, o brasileiro enfrenta o espanhol Fokina, neste sábado, no Masters 1000 de Cincinnati
Publicado: 09/08/2025 às 14:22
João Fonseca no ATP de Eastbourne (Glyn KIRK / AFP)
Após vencer o chinês Bu Yunchaokete, João Fonseca volta às quadras do Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, neste sábado (9/8). O rival será o espanhol Alejandro Davidovich Fokina. A partida deve começar às 16h.
O brasileiro, atual número 52 do mundo, venceu na estreia por 2 sets a 1, parciais de 4 x 6, 6 x 2 e 7 x 5. O rival na fase de 64 ocupa a 18ª posição no ranking da ATP e fará o primeiro jogo na competição.
Onde assistir
O confronto entre João Fonseca e Alejandro Davidovich Fokina, pela 2ª rodada do Master 1000 de Cincinnati, terá transmissão ao vivo na TV fechada (Espn) e por streaming (Disney +).
