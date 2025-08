João Fonseca estreia contra 76° do mundo no Masters 1000 de Cincinnati

João Fonseca se tornou o brasileiro mais jovem a vencer uma partida no Grand Slam desde 1964 (ADRIAN DENNIS / AFP)

João Fonseca já conheceu o advesário que irá enfrentar na estreia do Masters 1000 de Cincinnati. O tenista brasileiro encara o chinês Bu Yunchaokete, número 76 do mundo. O duelo está previsto para esta quinta-feira (7/8), ainda sem horário definido.

O confronto marca o retorno de Fonseca às quadras após a queda precoce no torneio em Toronto. Bu Yunchaokete tem 23 anos, é destro e atua como profissional desde 2022.

Este será o sétimo torneio de nível Master que João Fonseca participa. A melhor campanha do brasileiro, até então, aconteceu em Miami, quando chegou à terceira rodada, mas foi eliminado pelo australiano Alex de Minaur.

O Masters 1000 de Cincinnati é o último torneio de João Fonseca antes do US Open. O brasileiro estará na chave principal do Grand Slam norte-americano, que começa no final de agosto.

