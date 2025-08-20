Hugo Calderano vence chinês e avança às oitavas do Europe Smash 2025
Brasileiro venceu nesta quarta-feira (20/8), por 3 sets a 1; é a quarta vitória sobre atletas da China em 2025
Publicado: 20/08/2025 às 18:32
Hugo Calderano, mesa-tenista brasileiro (Karim JAAFAR / AFP)
O brasileiro Hugo Calderano venceu o chinês Wen Ruibo nesta quarta-feira (20/8) pela segunda rodada do Europe Smash 2025, em Malmö, na Suécia. O número 3 do mundo fez 3 sets a 1, com parciais de 11/13, 11/5, 13/11 e 12/10, e avançou às oitavas de final.
Com o resultado, Calderano chegou à quarta vitória contra atletas chineses nesta temporada e 17ª da carreira. Ele já havia superado Wang Chuqin e Lin Shidong na Copa do Mundo, além de Liang Jingkun no Mundial.
Na próxima fase, Calderano enfrentará o sul-coreano Oh Junsung, 16º do ranking mundial, nesta quinta-feira (21/8), às 9h55 (horário de Brasília).