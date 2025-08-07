João Fonseca exalta mentalidade forte contra erros em Cincinnati

Depois de ficar atrás com 15 a 40, no 5 a 5, o brasileiro não desistiu e conseguiu sair do buraco para quebrar o serviço de Bu Yunchaokete

João Fonseca, tenista brasileiro (Divulgação/ATP)

Mais uma vez o nervosismo atrapalhou uma apresentação de João Fonseca no circuito mundial de tênis. Depois de estrear com derrota no Masters 1000 de Toronto, o jovem de 18 anos sabia que não podia repetir a decepção em Cincinnati. Mas o começo contra o chinês Bu Yunchaokete novamente foi nervoso. Desta vez, contudo, conseguiu buscar a virada e celebrou a "mentalidade forte" em quadra.

"Eu estava com muitas dificuldades, errando muitos golpes, não me senti no meu melhor hoje", admitiu o brasileiro, ao analisar a partida, revelando que precisou de superação. "Estava me mantendo no jogo, acreditando que encontraria a oportunidade, e a consegui. Estou muito feliz com a minha crença."

A concentração, aliada com o bom aproveitamento no primeiro serviço, responsável pela maioria dos pontos (17 em 18), foram vitais para grande virada, colocando o brasileiro na segunda rodada, diante do espanhol Alejandro Davidovich Fokina.

"No primeiro set, sempre fico um pouco mais nervoso. Hoje, no primeiro set, não consegui colocar tantas bolas. Mas depois, me recuperei do jogo, quebrei o saque dele no início do segundo set Comecei a me sentir um pouco melhor e, no terceiro, encontrei a oportunidade em 5 a 5 e aproveitei. Estou muito feliz com a forma como acreditei do início ao fim da partida", comemorou João Fonseca.

Depois de ficar atrás com 15 a 40, no 5 a 5, João Fonseca não desistiu de lutar e conseguiu sair do buraco para quebrar o serviço do chinês e depois bastou sacar com perfeição para celebrar a vitória. No momento da quebra, o brasileiro apontou para a cabeça, exaltando a concentração.