João Fonseca derrota Bergs na estreia do ATP 250 de Eastbourne

João Fonseca durante o ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra (ADRIAN DENNIS / AFP)

O tenista brasileiro João Fonseca iniciou o ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, com o pé direito. O número 57 do ranking estreou com vitória, nesta segunda-feira (23/6), diante do belga Zizou Bergs. O triunfo foi de virada, por 2 sets a 1.

Fonseca venceu o duelo com parciais de 6/7 (8), 6/0 e 6/3. Um dos grandes momentos do duelo foi durante o segundo set, quando conseguiu confirmar um ponto após grande disputa e acabou aplaudido de pé pela plateia.

Com o resultado, João avançou para as oitavas de final da competição, quando irá enfrentar o norte-americano Taylor Fritz, atual 5º colocado no ranking mundial. A partida será nesta quarta-feira (25/6).

VEJA MAIS EM METRÓPOLES