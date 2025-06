Africanos vencem os 42KM da Maratona do Rio

Prova contou com domínio africano nas elites masculina e feminina (Lucas de Oliveira)

A manhã deste domingo (22) marcou o encerramento da Maratona do Rio 2025 com a tradicional prova dos 42 quilômetros, celebrando um dos maiores eventos de corrida de rua da América Latina. Ao longo de quatro dias, cerca de 60 mil atletas de diferentes partes do mundo participaram das disputas, que incluíram percursos de 5KM, 10KM, 21KM e a maratona completa. Em clima ameno e sob forte apoio popular, os atletas cruzaram os principais cartões-postais da capital fluminense. Pela primeira vez, o Diario de Pernambuco realizou a cobertura in loco dos quatro dias de prova.

Na elite masculina da maratona, o domínio foi queniano. Joshua Kipkemboi Kogo garantiu o lugar mais alto do pódio com o tempo de 2h14min18s, após liderar boa parte da prova ao lado de seu compatriota Josphat Kiprotich, atual recordista da Maratona do Rio, que terminou na segunda colocação com 2h15min14s. O brasileiro Justino Pedro da Silva, bicampeão da prova em 2021 e 2022, voltou ao pódio ao conquistar o terceiro lugar com 2h19min35s.

“Quero agradecer a Deus por essa conquista. Estar aqui novamente e subir ao pódio é uma grande satisfação, especialmente por já ter feito história nesta maratona. Agradeço à torcida, à minha equipe, ao treinador Marciano e à minha família pelo apoio constante”, declarou Justino após a prova.

No feminino, a etíope Zinash Debebe Getachew foi a grande campeã, com o tempo de 2h34min58s, superando atletas africanas e brasileiras. O Brasil brilhou novamente com Amanda Aparecida de Oliveira, que garantiu o segundo lugar e foi a melhor brasileira na elite, repetindo o resultado de 2024, com o tempo de 2h39min18s. A queniana Naum Jepchirchir completou o pódio feminino com 2h39min45s.

“Estou muito feliz com essa conquista! Trabalhei duro para chegar até aqui. Fiz minha prova com estratégia e consegui evoluir ao longo do percurso. Essa conquista é nossa, Brasil!”, comemorou Amanda, emocionada, após a chegada.

Recorde histórico nos 21K

Um dos grandes momentos do evento aconteceu no sábado (21), durante a meia maratona. A queniana Winnie Jepkosgei Kimutai quebrou o recorde da prova e registrou o melhor tempo feminino já feito no Brasil na distância dos 21K, coroando a participação africana com mais um feito expressivo.

Resultados oficiais – 42K | Elite

Masculino:

Joshua Kipkemboi Kogo (Quênia) – 2h14min18s

Josphat Kiprotich (Quênia) – 2h15min14s

Justino Pedro da Silva (Brasil) – 2h19min35s

Ederson Vilela Pereira (Brasil) – 2h21min38s

Givaldo Santos Sena (Brasil) – 2h23min22s

Feminino:

Zinash Debebe Getachew (Etiópia) – 2h34min58s

Amanda Aparecida de Oliveira (Brasil) – 2h39min18s

Naum Jepchirchir (Quênia) – 2h39min45s

Rael Boiyo (Quênia) – 2h43min01s

Rejane da Silva (Brasil) – 2h45min37s