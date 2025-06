Recife será a primeira cidade a receber o Circuito da Maratona do Rio

Recife será a primeira parada do Circuito adidas MDR, iniciativa da Maratona do Rio

Recife será a primeira parada do Circuito adidas MDR ( Lucas de Oliveira)

A edição de 2025 da Maratona do Rio chegou ao fim neste domingo (22), consagrando-se mais uma vez como a maior corrida de rua da América Latina. Com cerca de 60 mil participantes ao longo dos quatro dias de evento, a prova também reforçou a expansão do seu novo projeto: o Circuito adidas MDR, que já tem sua primeira parada marcada — Recife, no dia 10 de agosto.

A capital pernambucana será a primeira cidade a receber o circuito fora do Rio de Janeiro, levando para a orla de Boa Viagem o espírito festivo e a experiência consagrada da prova carioca. Com percursos de 5 km e 10 km, a etapa promete unir esporte, cultura e entretenimento, elementos que marcaram a edição fluminense.

“Estamos muito empolgados com a estreia do Circuito adidas MDR em Recife. A cidade tem uma comunidade de corredores apaixonada e engajada, e sabemos que essa experiência será inesquecível”, afirmou a organização.

A etapa recifense contará com atrações culturais, ativações de marca e um pós-prova festivo, com a mesma energia que tornou a Maratona do Rio um dos eventos esportivos mais relevantes do continente. Segundo os organizadores, a escolha de Recife como ponto de partida do circuito reflete o fortalecimento do Nordeste no cenário das corridas de rua.

As inscrições já estão disponíveis desde o dia 18 de junho, com preços a partir de R$ 149 (kit com camisa e número de peito). Clientes Itaú Uniclass têm direito a 20% de desconto, pagando R$ 119 no mesmo kit.

Reconhecida como uma das marcas mais valiosas do mundo no segmento de maratonas, a Maratona do Rio agora aposta em um novo modelo itinerante para democratizar o acesso à sua experiência, levando-a para além dos limites do Rio de Janeiro. Recife será o primeiro palco dessa nova fase — e as expectativas são altas.