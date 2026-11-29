A principal torcida organizada do Sport utilizou as dependências do clube para gravar um vídeo divulgando um evento de MMA. Nas imagens publicadas pelo próprio perfil da organizada, os membros aparecem na sala de imprensa e no gramado da Ilha do Retiro.

O vídeo rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais e gerou questionamentos entre os torcedores rubro-negros pela utilização de equipamentos oficiais do clube.

Recentemente, o Sport foi punido na Série B do Campeonato Brasileiro por incidentes envolvendo a torcida organizada em Maceió, quando a equipe enfrentava o CRB. Outros episódios da mesma natureza também estiveram relacionados ao grupo na história recente.

Em contato com a reportagem do Diario de Pernambuco, a assessoria do clube informou que não foi autorizada a gravação e a presença de torcedores em vestiários, sala de imprensa ou outros espaços internos. Ainda em nota, o clube informou que os fatos serão apurados, com os encaminhamentos necessários.

Confira o que diz o Sport:

As duas chapas que disputam a eleição solicitaram gravações na Ilha do Retiro.

Em nenhum momento foi autorizada a gravação e presença de torcedores em vestiários, sala de imprensa e outros espaços internos.

O clube vai apurar os fatos e fazer os encaminhamentos necessários.

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Punições anteriores

Além da punição nesta temporada, que resultou em um jogo com a arquibancada da sede da Ilha do Retiro totalmente fechada e outra partida com acesso exclusivo de mulheres, crianças e PCDs, outras sanções já foram impostas ao clube por acontecimentos envolvendo a organizada.

No ano passado, membros das organizadas do Sport e do Santa Cruz se envolveram em violentos conflitos ao redor da Região Metropolitana do Recife (RMR). Os episódios chegaram a resultar em uma punição de cinco jogos de portões fechados aos clubes, mas a decisão foi anulada pela Justiça.

Em 2024, o Leão da Ilha também foi punido com oito jogos de portões fechados e multa de R$ 80 mil após o ataque ao ônibus da delegação do Fortaleza, que resultou em graves ferimentos aos atletas.

Apesar de não terem resultado em punições diretas ao clube, incidentes envolvendo o grupo também ocorreram em outras oportunidades neste ano. Confrontos com torcedores do Ceará, no Recife, e entre integrantes das próprias organizadas do Sport, em Florianópolis, também fizeram parte do histórico recente.