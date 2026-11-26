Integrante do grupo 'Pelo Sport Todos ', liderado por Paulo Bivar, o ex-dirigente de futebol Augusto Caldas avaliou o trabalho do treinador argentino e afirmou que ele está entre as opções consideradas, mas não é o único nome analisado para assumir a equipe no próximo ano.

A possível permanência de Mariano Soso no comando técnico do Sport para a temporada 2027 está entre os assuntos discutidos pelos representantes das chapas que disputam a eleição presidencial do clube.

Em entrevista ao Podcast Futebol Diario, Augusto reconheceu a evolução apresentada por Soso na reta final da Série B e deixou aberta a possibilidade de continuidade. O dirigente, que deve integrar o departamento de futebol rubro-negro caso a chapa seja eleita, ressaltou, porém, que o grupo também estuda outros profissionais para o cargo.

“Eu acredito que, dentre todos que passaram aí, Soso tenha desenvolvido, talvez, para o final do campeonato, um trabalho buscando um objetivo e talvez ele tenha realmente evoluído melhor do que os outros, apesar de ter sido, talvez, menos tempo de jogos. Eu acho que Soso está numa lista nossa, tá, mas não só ele”, afirmou.

O contrato de Mariano Soso com o Sport termina em 30 de novembro. Após o encerramento da Série B, o treinador deixou aberta a possibilidade de permanecer na Ilha do Retiro e revelou que já havia iniciado um planejamento interno para a próxima temporada. Uma eventual continuidade, no entanto, dependeria de um acordo e também seria influenciada pelo processo eleitoral.

O futuro do técnico também está no radar do comitê de transição, que reúne representantes da atual gestão e das duas chapas concorrentes ao pleito. A definição sobre o comando técnico faz parte das discussões para estruturar o futebol rubro-negro em 2027.

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Augusto Caldas revela perfil de treinador desejado

Além de Soso, Augusto Caldas afirmou que a chapa Pelo Sport Todos trabalha com outros três nomes em sua lista de possibilidades. Segundo o ex-dirigente, a prioridade é encontrar um profissional que conheça as particularidades da Série B e tenha capacidade de montar um elenco competitivo para a disputa da competição.

O integrante da chapa também demonstrou preocupação com os custos provocados pelas constantes trocas de treinadores. Na avaliação dele, as mudanças realizadas pelo Sport ao longo da temporada tiveram impacto financeiro para o clube, especialmente pelas multas rescisórias.

“A gente tem que ter muito cuidado porque a gente não pode permitir ter uma mudança, ter quatro mudanças, três mudanças de treinador na Série B, porque isso não é só mudança de trajeto de trabalho, isso mexe com a caixa do clube, porque todo treinador que sai tem uma multa para ser paga”, pontuou.

Na sequência, Augusto explicou que a experiência na competição é um dos critérios considerados pelo grupo. A intenção é contratar um técnico que compreenda o perfil de atletas necessários para formar uma equipe equilibrada e com capacidade de competir ao longo da Série B.

“Então, a gente tem treinadores que Soso vai ser conversado, sim, mas além dele a gente tem três treinadores que também estão na nossa prateleira de trabalho, que tem, talvez, um pouquinho mais intimidade com a Série B”, revelou.

“Não é intimidade com a Série B que eu digo em relação à qualidade, mas em relação à competência e de entendimento do que é uma Série B, dos atletas que precisam ser trazidos para formar um grupo homogêneo e que traga competitividade”, completou.

Jair Ventura é considerado um sonho distante

Questionado sobre possível interesse em Jair Ventura, que deixou o comando do Vitória no início de novembro e está livre no mercado, Augusto Caldas admitiu que o treinador é um nome que agrada ao grupo. O profissional, que dirigiu o Sport entre 2020 e 2021, foi apontado como um dos técnicos que mais chamaram a atenção do dirigente, mas esbarra em uma questão orçamentária.

“Foi o cara que mais me chamou atenção, porque trabalhei diretamente e aí com o objetivo ele cumpriu. Seria, mas a gente tem a consciência que Jair hoje é uma prateleira de Série A, né? Então dificilmente a gente conseguiria ajustar o orçamento. Lógico que a gente gostaria, mas é um sonho, sim, que a gente considera um pouco distante”, declarou.

Jair Ventura estava no Vitória desde 2025 e encerrou sua passagem pelo clube baiano no começo de novembro. Antes disso, teve duas passagens pelo Sport, entre 2020 e 2021. Apesar da admiração manifestada por Augusto, a avaliação é de que uma possível contratação exigiria um investimento difícil de encaixar no orçamento projetado pela chapa.