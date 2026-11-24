O assunto foi explicado por Leonardo Coelho e Marcelo Farias, integrantes da Comissão Eleitoral, em entrevista ao podcast Resenhando. Segundo os representantes, os três nomes envolvidos também constavam na chapa de Paulo Bivar e solicitaram a desistência da participação na candidatura de Luciano Bivar.

A disputa eleitoral do Sport vive reta final pelo pleito. A Comissão Eleitoral concedeu um prazo excepcional à chapa de Luciano Bivar, 'Raça e Tradição', para regularizar a composição do Conselho Deliberativo, após três candidatos serem considerados inelegíveis por autorizarem suas participações em duas chapas diferentes.

"Excepcionalmente, concedemos um novo prazo para que houvesse determinado saneamento. A rigor, não caberia mais prazo. Entretanto, isso não foi uma benesse", explicaram.

A decisão tem como fundamento o artigo 108, inciso XII, do Estatuto do Sport, que proíbe que um candidato autorize sua inscrição em mais de uma chapa. Diante da situação, os três integrantes foram declarados inelegíveis pela Comissão Eleitoral.



Com a exclusão dos três nomes, a chapa de Luciano Bivar precisou reorganizar sua composição para atender às exigências estatutárias. De acordo com o documento da Comissão Eleitoral, a Chapa 10 já havia apresentado preventivamente dois possíveis substitutos, restando apenas mais uma indicação para completar a relação de integrantes do Conselho Deliberativo.

O prazo excepcional foi concedido até o fim desta terça-feira (24). Os nomes apresentados, entretanto, ainda precisam passar pela análise da documentação e das condições de elegibilidade pela Comissão Eleitoral.



Além das alterações envolvendo a chapa de Luciano Bivar, a Comissão Eleitoral confirmou mudanças na composição do Conselho de Administração.

Gustavo Dubeux ocupará a vaga de Eduardo Monteiro, enquanto Fortunato Russo Neto entrará no lugar de Augusto Caldas.

A Comissão Eleitoral rejeitou o pedido de prorrogação apresentado para que Augusto Caldas pudesse regularizar a documentação.

Com a mudança, Augusto Caldas deixa de ocupar uma cadeira no Conselho de Administração pela chapa Pelo Sport Todos e deve permanecer exclusivamente no Departamento de Futebol do clube.

Eleições

A eleição está marcada para o dia 12 de dezembro, das 8h às 18h. A primeira convocação da Assembleia Geral Ordinária está prevista para as 7h30, enquanto a segunda ocorrerá às 7h45.

O pleito será o primeiro realizado sob o novo modelo administrativo, aprovado com a mudança do estatuto em 2024, e terá duas chapas na disputa: chapa 10 - Raça e Tradição, liderada por Luciano Bivar, e chapa 20 - Pelo Sport Todos, encabeçada por Paulo Bivar.