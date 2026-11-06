Sport perde de virada para o Operário-PR e vê vaga no G6 da Série B praticamente descartada

Leão abriu duas vezes a vantagem no Germano Krüger, mas voltou a falhar defensivamente e sofreu revés por 3 a 2; Rubro-Negro depende de tropeços de Goiás e CRB

Habraão, zagueiro do Sport (Dido Henrique/SCR)

O Sport foi derrotado pelo Operário-PR por 3 a 2, na noite desta sexta-feira (6), no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, pela 37ª e penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado foi importantíssimo para o Fantasma, que ainda mantém uma possibilidade matemática de alcançar o G6.

Para o Leão, por outro lado, a derrota deixou a classificação bastante improvável. Além de vencer na última rodada, o Rubro-Negro precisará torcer por tropeços de Goiás e CRB. Os goianos não podem vencer a já rebaixada Ponte Preta, enquanto os alagoanos não podem superar o Náutico, que está livre do rebaixamento.

Em uma partida marcada por erros defensivos, o Sport chegou a ficar duas vezes à frente no placar, mas não conseguiu sustentar a vantagem e sofreu a virada. Carlos de Pena e Pedro Perotti marcaram para o Leão, enquanto Claudinho, contra, e Moraes Jr. balançaram as redes para o Fantasma. Na etapa final, Léo Erig anotou um golaço de bicicleta e garantiu a vitória paranaense.

A equipe pernambucana, que permanece nos 55 pontos, caindo para a nona posição e fora do G6, volta a campo no sábado (14), na Ilha do Retiro, para enfrentar o Goiás, em jogo válido pela 38ª rodada.

O JOGO

O Leão começou pressionando e quase abriu o placar aos dois minutos, quando Perotti acertou a trave de cabeça após cruzamento de Barletta. Aos cinco, a equipe conseguiu transformar o bom início em gol. Carlos de Pena recebeu na entrada da área, ajeitou para o pé esquerdo e bateu rasteiro, cruzado, sem dar chances ao goleiro Elias.

O Operário chegou ao empate aos 13 minutos, em uma jogada confusa após cobrança de escanteio. Moraes levantou a bola na área, Joseph desviou e, na tentativa de afastar o perigo, Perotti acertou Claudinho. A bola bateu no lateral rubro-negro e terminou no fundo das redes, em gol contra confirmado após revisão do VAR.

Depois de um período de menor intensidade, o confronto voltou a ganhar emoção na reta final da etapa. Aos 35 minutos, Caio Dantas recebeu próximo à área e acertou a trave, quase virando para o Fantasma. Na sequência, o Sport respondeu e retomou a vantagem. Aos 37, Diego Hernández recebeu de Patrick de Paula pela esquerda e cruzou na medida para Perotti cabecear e fazer 2 a 1.

A vantagem, porém, não resistiu até o intervalo. Aos 49 minutos, o Operário voltou a aproveitar uma falha na saída de bola do Sport. Habraão recebeu um recuo errado de Raí e tentou afastar o perigo, mas dividiu com Moraes. A bola ganhou altura, encobriu o goleiro Thiago Couto e terminou nas redes, deixando tudo igual em Ponta Grossa.

SEGUNDO TEMPO

O Sport retornou para a segunda etapa sem conseguir repetir a postura ofensiva dos primeiros minutos do jogo. Enquanto o Leão encontrava dificuldades para trocar passes e chegar ao ataque, o Operário manteve a pressão e passou a ocupar mais o campo ofensivo. Aos cinco minutos, Nicolas cabeceou após cruzamento de Dudu Mosconi, e Thiago Couto fez a defesa. Pouco depois, Caio Dantas também levou perigo em finalização por cima do gol.

A pressão dos donos da casa deu resultado aos sete minutos. Dudu Mosconi recebeu na área e finalizou para a defesa de Thiago Couto. No rebote, o meia cruzou para Léo Erig, que havia entrado no intervalo. O atacante acertou uma bicicleta, a bola tocou no travessão e entrou, decretando a virada do Fantasma com um golaço.

Em desvantagem, o Sport passou a ter mais posse de bola e tentou avançar em busca do empate, mas não conseguiu transformar o volume de jogo em oportunidades claras. Aos nove minutos, Patrick de Paula finalizou cruzado após sobra na área e mandou para fora. No minuto seguinte, Perotti cabeceou após cruzamento de Raí, e a bola passou perto da trave. Foram algumas das melhores tentativas rubro-negras na etapa.

Nos minutos finais, o Operário administrou a vantagem e ainda chegou a assustar em jogadas de ataque. Aos 41, após cruzamento de Maguinho, Maxwell ficou com a bola na pequena área, e Índio aproveitou a sobra para finalizar. A bola desviou e saiu por cima. Sem conseguir buscar o empate, o Sport deixou o gramado derrotado por 3 a 2.

FICHA DA PARTIDA

OPERÁRIO-PR: Elias Curzel; Maguinho, Cuenú, Joseph e Nicolas Schulz (Gabriel Feliciano); Índio, André Dantas (Mikael Doka) e Dudu Mosconi (Charles); Moraes Jr. (Maxwell), Brenno (Léo Erig) e Caio Dantas. Técnico: Alberto Valentim.

SPORT: Thiago Couto; Claudinho (Augusto Pucci), Marcelo Benevenuto, Habraão (Kervin Andrade) e Raí Lopes; Biel Fonseca (Fernando Sobral), Patrick de Paula e Carlos de Pena (Neto Pessoa); Diego Hernández (Clayson), Barletta e Perotti. Auxiliar Técnico: Sued Lima.

Local: Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa

Horário: 19h30

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B



Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Lehi Sousa Silva (DF) e Carlos Eduardo Ribeiro Santos (MT)

Quarto Árbitro: Cristian Emanuel Rocha Lima (PR)

VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)

Gols: Carlos De Pena (5'/1ºT), Claudinho (13'/1ºT/Contra), Perotti (37'/1ºT), Moraes Jr. (50'/1ºT), Léo Erig (7'/2ºT)

Cartões amarelos: Cuenú (OPE), Nicolas (OPE), Léo Erig (OPE), Gabriel Feliciano (OPE); Marcelo Benevenuto (SPT), Biel (SPT)

Cartão vermelho: Marcelo Benevenuto (SPT)

Público: 3.961

Renda: R$ 78.480,00