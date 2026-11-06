Com poucas opções, Náutico deverá recorrer às categorias de base contra o CRB

O Timbu liberou nove atletas do elenco para férias antecipadas após permanência na Série B

Bruno Pivetti, treinador do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Após conquistar matematicamente a permanência na Série B na última rodada, o Náutico chega para os dois últimos jogos apenas para cumprir tabela. Para enfrentar o CRB neste sábado (7), às 21h30, nos Aflitos, o Timbu deverá recorrer às categorias de base.

Após alcançar o objetivo da manutenção na divisão, a diretoria alvirrubra liberou nove atletas para férias antecipadas. Com isso, o técnico Bruno Pivetti trabalha com poucas opções para escalar o Náutico contra o clube alagoano.

Os jovens da base alvirrubra vêm realizando atividades durante a semana no CT Wilson Campos, e a expectativa é de que muitos entrem como titulares. Já com maior rodagem, Samuel e Kauã Maranhão são os favoritos para começarem jogando.

O lateral-direito Hector, o zagueiro Índio, o volante Caio Soares e o atacante Luiz Cláudio são outras possibilidades da base a serem trabalhadas por Pivetti.

Além das nove dispensas, os zagueiros Betão e Wanderson, os laterais Reginaldo e Ryan e o volante Luiz Felipe utilizaram as redes sociais para protestar contra a falta de respeito, sem citar diretamente uma situação interna do clube, mas tornando improvável a utilização dos atletas no jogo deste sábado.

Lista de jogadores liberados pelo Náutico

Goleiro: Muriel

Laterais: Arnaldo e Igor Fernandes

Volantes: Wenderson e Auremir

Meia: Jean Carlos

Atacantes: Vinícius, Júnior Todinho e Paulo Sérgio.



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