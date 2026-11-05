Sport disponibiliza exames de mamografia para mulheres do Recife
Ação do Outubro Rosa oferece 60 vagas e recebe inscrições na Secretaria Social do clube até 16 de novembro
Publicado: 05/11/2026 às 20:40
Paixão que Move Vidas - Sport (Reprodução/Sport/@henriquenafoto)
O Sport Club do Recife se uniu à Prefeitura do Recife e ao Grupo Mulheres do Brasil para ampliar o acesso à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama.
Como parte da campanha Outubro Rosa, o clube disponibilizou 60 vagas para exames de mamografia destinados a mulheres de 50 a 74 anos que residem na capital pernambucana.
A iniciativa, intitulada “Paixão que move vidas”, busca utilizar a estrutura e o alcance social do Sport para incentivar os cuidados com a saúde feminina. As interessadas podem realizar o cadastro na Secretaria Social do Clube, localizada na sede rubro-negra.
O atendimento para inscrição acontece de terça a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h. O período para realizar o cadastro vai de 30 de outubro a 16 de novembro.
Para participar, é necessário apresentar documento de identificação, Cartão SUS Recife e CPF. A ação é limitada a 60 exames, sujeitos à disponibilidade das vagas.