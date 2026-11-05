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Acompanhe: Podcast Futebol Diario entrevista Felipe Ximens, CEO do Sport

Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.

Diario de Pernambuco

Publicado: 05/11/2026 às 08:54

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Felipe Ximens, CEO do Sport/Igor Cysneiros / SCR

Felipe Ximens, CEO do Sport (Igor Cysneiros / SCR)

Nesta quinta-feira (5), a bancada do Futebol Diario recebe Felipe Ximens, CEO do Sport.

O programa é transmitido ao vivo no canal do YouTube do Diario de Pernambuco, a partir das 10h.

O podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.

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