Torcedores do Sport reagem à ajuda que precisam do rival Náutico: "Não tem para onde correr"

Rubro-Negros admitem torcida pelo Timbu contra o CRB, enquanto alvirrubros e tricolores aproveitam para provocar a situação do Leão na Série B

Luiz Gustavo, torcedor do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O torcedor do Sport está diante de uma situação fora do comum: precisar de uma ajuda do Náutico para seguir sonhando com o acesso à Série A. Com o Timbu já livre do rebaixamento e sem objetivos próprios na reta final da Série B, o rival entra em campo neste sábado (7), às 21h30, contra o CRB, em um confronto que pode mexer diretamente com as chances rubro-negras de chegar ao G-6.

A partida ganhou contornos de rivalidade para além dos Aflitos. O CRB tem 55 pontos, mesma pontuação do Sport, e ocupa a sexta colocação, última da zona de playoffs. Uma derrota alvirrubra deixaria o Leão sem possibilidade de entrar no G-6 nesta rodada, independentemente do resultado do próprio jogo.

Por isso, o resultado do clássico nordestino será acompanhado de perto pelos rubro-negros.

Em entrevista ao Diario de Pernambuco, torcedores entraram na resenha sobre a possibilidade de o Sport precisar torcer pelo Náutico. Entre a descrença, a esperança e a provocação, a rivalidade falou mais alto, mesmo quando o assunto é uma vaga na Série A.

Rubro-negros divididos entre esperança e desconfiança

Luiz Cláudio, torcedor do Sport, não escondeu o pessimismo diante das duas rodadas restantes e da necessidade de contar com o rival.

“Eu acho que está difícil, viu? São somente dois jogos, né? O Náutico aí provavelmente deve abrir para o CRB. Eu acho que não vai dar, não. Vai ser ‘bom’, porque o ano que vem a gente vai se encontrar os três. Vai ser uma Série B bem mais animada, né? Principalmente para a gente aqui de Pernambuco”, afirmou.

Questionado se torceria pelo Náutico, Luiz Cláudio foi direto: “Não. Torcer para o Náutico, jamais. Vou torcer contra o CRB”.

Já Luiz Gustavo reconhece que a rivalidade precisa ficar em segundo plano diante da necessidade de pontuar.

“Acho que infelizmente é o jeito, né? O Náutico não está brigando mais por nada, então acho que o jeito é torcer, sim. [...] Não tem para onde correr, né? Falar assim não é legal: ‘Ah, vai torcer para o Náutico’, mas a gente vai torcer, com certeza”, disse.

Apesar de acreditar que o CRB tem vantagem no confronto, ele mantém a confiança no Sport para os próprios compromissos.

“Acho que contra o Goiás, o confronto direto, o Sport vai crescer, por ser em casa, principalmente. E contra o Operário também. [...] Mas eu acho que vai ser bem difícil, assim, a questão do CRB mesmo. Acho que o CRB está bem na frente.”

Também rubro-negro, Patrick Diego aposta que o Leão vai vencer seus dois últimos jogos e esperar um tropeço do rival alagoano.

“O Sport é time de chegada, é time de fazer a parte dele. Agora não tem muito mais tempo. [...] Mas agora é ganhar os jogos que tem que ganhar. [...] Então é ganhar os dois jogos e esperar o CRB tropeçar”, declarou.

Alvirrubros não prometem ajuda

Do lado do Náutico, a possibilidade de ajudar o maior rival virou motivo de provocação. Wellington Lins classificou como estranha a situação de um rubro-negro precisar torcer pelo Timbu, mas reconheceu que faz parte do futebol.

“Rapaz, totalmente estranho, né? Um torcedor do Sport ter que torcer para o Náutico só para não deixar o CRB ficar na frente dele. Então, assim, realmente o Náutico já é vitorioso, né? [...] É até engraçado, é estranho. O Sport realmente tem que torcer para o rival, mas faz parte. Pelo futebol vale tudo”, comentou.

Henrique César, também torcedor do Náutico, resumiu a expectativa com uma provocação.

“Só a derrota nos espera, só a derrota interessa. Agora é só secar e todo mundo na Série B ano que vem”.

E deixou o recado para os rubro-negros: “Pode torcer aí que o resultado não vai vir, não”.

Tricolor também entra na brincadeira

A situação não passou despercebida pelos torcedores do Santa Cruz. Mateus Aciole, de 24 anos, disse não se lembrar de uma ocasião em que o Sport precisasse torcer pelo Náutico.

“Rapaz, o Sport ter que torcer para o Náutico... Eu tenho 24 anos e não lembro a última vez que isso aconteceu. Eu acho que essa amizade é difícil de rolar. [...] Nesse momento do Sport, do Náutico, não tem como”, afirmou.

Questionado se faria o mesmo pelo Tricolor em uma situação semelhante, Mateus descartou a possibilidade. “Não dá, de jeito nenhum.”

O tricolor, porém, espera reencontrar Sport e Náutico na Série B de 2027, e já projeta a rivalidade. “Espero que sim. E amassar os dois, porque aqui é tricolor. Acho que mais do que seis pontos garantidos. Dá para levar mais.”

Caminho do Sport nas duas últimas rodadas



O Leão terá dois compromissos decisivos para tentar chegar ao G-6. Primeiro, visita o Operário-PR na sexta (6), às 19h30, no Estádio Germano Krüger. Na última rodada, dia 14, recebe o Goiás, às 16h30, na Ilha do Retiro, em confronto direto.