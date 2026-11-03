Sport mira última vaga do G-6 da Série B e espera ajuda do Náutico contra o CRB; veja cenário

Leão precisa vencer Operário-PR e Goiás, além de torcer por tropeços dos demais; equipes estão empatadas com 55 pontos na classificação.

CRB x Sport (Paulo Paiva/SCR)

Quatro times, uma vaga e duas rodadas pela frente. A disputa pelo G-6 da Série B chegou à reta final, e o Sport precisa de uma combinação de resultados para voltar ao grupo de acesso.

Além de vencer seus dois últimos compromissos, o Leão terá de torcer por tropeços dos concorrentes, especialmente do CRB, que fecha o G-6 com 55 pontos e pode perder pontos já na próxima rodada diante do Náutico.

O Timbu, que já se livrou do rebaixamento, tem a possibilidade de ajudar o rival pernambucano. Uma vitória alvirrubra sobre o CRB ou até um empate, desde que o Sport vença o Operário-PR, deixaria a disputa ainda mais aberta antes da rodada final.

O Leão ocupa a oitava colocação, com 55 pontos, mesma pontuação de CRB, Goiás e Atlético-GO. Para chegar aos 61 pontos, o Sport precisa vencer o Operário-PR, fora de casa, e o Goiás, na Ilha do Retiro. O confronto direto com o Esmeraldino pode se transformar em uma decisão pela vaga.

De acordo com as projeções da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Goiás tem 33,7% de chance de classificação, seguido por CRB (33%), Sport (19,3%) e Atlético-GO (13,5%).

Novorizontino, Juventude, Vila Nova, Criciúma e Fortaleza já estão garantidos matematicamente, pelo menos, nos playoffs de acesso. Os dois primeiros colocados da Série B garantem vaga direta na primeira divisão. Novorizontino e Juventude ocupam atualmente essas posições.

CRB

O CRB é o sexto colocado, com 55 pontos, e enfrenta o Náutico na próxima rodada, antes de encarar o Ceará.

Caso vença os dois jogos, o time alagoano também chegará aos 61 pontos e terá vantagem no número de vitórias: atualmente, são 16 contra 14 do Sport.

O Galo da Pajuçara tem uma larga vantagem no saldo de gols (3) sobre o Goiás (-3), critério que separa as equipes na classificação.

Por isso, o Leão precisa que o concorrente deixe pontos pelo caminho. Um empate diante do Náutico já seria favorável ao Sport, desde que a equipe rubro-negra faça sua parte contra o Operário-PR.

GOIÁS

O Goiás aparece na sétima posição, também com 55 pontos, após vencer o CRB por 2 a 1, na Serrinha, em confronto direto disputado na segunda-feira (2).

Na próxima rodada, o Esmeraldino enfrenta a Ponte Preta. Se vencer, chega aos 58 pontos e poderá decidir a vaga no G-6 diante do Sport, na Ilha do Retiro.

O cenário abre a possibilidade de o duelo da última rodada ser uma verdadeira final.

ATLÉTICO-GO

O Atlético-GO, nono colocado, tem 55 pontos e enfrenta Athletic (fora) e Cuiabá (casa) nas duas rodadas finais. Se vencer os dois jogos, também alcançará 61 pontos.

Atualmente, o Sport leva vantagem sobre o Dragão no número de gols marcados: 48 a 42.