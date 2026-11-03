Sport confirma lesão de Willian Oliveira, que vira desfalque na reta final da Série B

Volante sofreu uma rotura da fáscia plantar do pé direito e já iniciou tratamento no CT; jogador foi substituído no primeiro tempo contra o Botafogo-SP

Willian Oliveira, volante do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport confirmou nesta terça-feira (3) a lesão do volante Willian Oliveira, que deve desfalcar a equipe nos dois últimos compromissos da Série B. Após passar por exames, o meio-campista teve diagnosticada uma rotura da fáscia plantar do pé direito (rompimento da faixa fibrosa) e já iniciou o tratamento no Centro de Treinamento rubro-negro.

Em comunicado, o Departamento de Saúde e Performance do clube atualizou a situação do atleta e informou que ele passou a seguir a rotina de tratamento no CT. O Sport, no entanto, não divulgou um prazo para a recuperação.

Willian Oliveira deixou o campo ainda aos 37 minutos do primeiro tempo do empate com o Botafogo-SP, pela 36ª rodada da competição. A lesão tira o volante do próximo compromisso rubro-negro, contra o Operário-PR, nesta sexta-feira (6), às 19h30, em Ponta Grossa.

Volante pode ficar fora dos dois últimos jogos

A tendência é que Willian Oliveira também não esteja disponível para a partida contra o Goiás, marcada para 14 de novembro, na Ilha do Retiro, pela última rodada da Série B. O confronto pode ser decisivo para as pretensões do Sport na disputa pelo acesso.

Sem o volante, Mariano Soso terá de buscar alternativas para o meio-campo na reta final da competição. Na oitava posição, o Sport ainda tenta uma vaga no G-6.

Nesta Série B, Willian Oliveira atuou em 15 partidas pelo Leão e também contribuiu com duas assistências.