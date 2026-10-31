Botafogo-SP x Sport: onde assistir, horário e escalações pela 36ª rodada da Série B

Rubro-Negro busca uma vitória diante da embalada Pantera, em duelo no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, para seguir vivo na busca dos playoffs

Habraão, zagueiro do Sport, e Morelli, volante do Botafogo-SP (Rafael Vieira/DP Foto)

Com clima de decisão, o Sport entra em campo neste sábado (31), às 16h, em busca de mais três pontos para continuar na disputa por uma vaga no G-6 da Série B. O adversário será o Botafogo-SP, no Estádio Santa Cruz (Arena Nicnet), em Ribeirão Preto, pela 36ª rodada.

Na sétima colocação, com 54 pontos, o Leão está a apenas um do CRB, que fecha o grupo de classificação, e não pode desperdiçar a oportunidade de entrar na zona de playoffs nesta reta final.

A equipe pernambucana chega ao confronto depois de uma vitória importante sobre o Criciúma, por 2 a 1, na Ilha do Retiro. O resultado manteve o Sport na disputa pelo acesso e aumentou a importância do compromisso fora de casa.

De acordo com a UFMG, o Rubro-Negro tem 25,8% de chance de terminar a fase de grupos entre os seis primeiros colocados.

SPORT

O Sport encerrou a preparação para enfrentar o Botafogo-SP na manhã de sexta-feira (30), em Itu, no interior paulista.

Para o duelo, o técnico Mariano Soso terá o retorno do zagueiro Marcelo Ajul, que cumpriu suspensão na rodada passada após ser expulso. Ele disputa com Habraão uma vaga na defesa ao lado de Benevenuto.

No setor ofensivo, Diego Hernández deve ser deslocado para a vaga de Clayson. A definição da escalação faz parte dos ajustes do treinador.

O retrospecto do confronto pesa contra os rubro-negros. Ao longo da história, o Sport soma apenas uma vitória como visitante contra o Botafogo-SP. Ao todo, as equipes já se enfrentaram seis vezes, com o time de Ribeirão Preto como mandante, registrando quatro empates e uma vitória para cada lado.

BOTAFOGO-SP

Apesar de ocupar a 12ª colocação e já não ter chances de acesso ou risco de rebaixamento, o Botafogo-SP vive seu melhor momento nesta edição da Série B. O Pantera soma quatro vitórias consecutivas e chega ao confronto com o Sport sustentado por uma sequência que o coloca entre as equipes de melhor aproveitamento recente na competição.

O time paulista também tem uma motivação própria para a reta final: pode superar sua melhor campanha na história da Série B desde a adoção dos pontos corridos. Atualmente, soma 47 pontos e 13 vitórias.

O melhor desempenho foi registrado em 2019, quando terminou na nona posição, com 50 pontos e 13 triunfos. Uma vitória sobre o Leão levaria o Pantera aos 50 pontos e 14 vitórias, estabelecendo uma nova marca.

FICHA DA PARTIDA

BOTAFOGO-SP: Victor Souza; Inocêncio, Jonathan, Darlan, Vilar e Patrick Brey; Leandro Maciel, Morelli e Rafael Gava; Hygor e Zé Hugo. Técnico: Cláudio Tencati.

SPORT: Thiago Couto; Claudinho, Marcelo Benevenuto, Habraão (Marcelo Ajul) e Raí Lopes; William Oliveira, Patrick de Paula e Biel; Diego Hernández, Barletta e Perotti. Técnico: Mariano Soso.

Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto

Horário: 16h

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Cipriano da Silva Sousa (TO) e Carlos Eduardo Ribeiro Santos (MT)

Quarto Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos (SP)

VAR: Rodrigo Batista Raposo (DF)

Transmissão: Disney+ (streaming)