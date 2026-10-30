Próximo adversário do Sport, Botafogo-SP persegue marca histórica na Série B

Já livre do rebaixamento, Pantera ainda pode alcançar sua melhor campanha nos pontos corridos

Leandro Maciel, volante do Botafogo-SP (Léo Piva/Botafogo-SP )

O Sport terá pela frente um adversário que, embora não corra mais risco de rebaixamento, ainda possui um objetivo importante na reta final da Série B. O Botafogo-SP está matematicamente livre da queda, mas pode alcançar a melhor campanha de sua história na competição desde a adoção do sistema de pontos corridos. Por isso, o Leão não deve esperar encontrar um rival sem motivação no confronto.

Atualmente, o Pantera soma 47 pontos e 13 vitórias. O melhor desempenho do clube nesse formato foi registrado em 2019, quando terminou na nona colocação, com 50 pontos e 13 triunfos. Uma vitória sobre o Sport levaria a equipe paulista aos 50 pontos e 14 vitórias, superando a marca anterior.

O cenário serve de alerta para o time pernambucano. Na disputa por uma vaga no G-6, o Sport precisa encarar o compromisso com atenção e intensidade, sem considerar que a situação mais tranquila do adversário representa uma facilidade dentro de campo.

Adversário ainda tem objetivo na competição

Mesmo sem disputar o acesso ou lutar contra o rebaixamento, o Botafogo-SP tem uma meta concreta para perseguir: estabelecer sua melhor campanha na história da Série B por pontos corridos. O confronto com o Sport pode ser decisivo para alcançar esse feito.

Do lado rubro-negro, a necessidade é somar pontos para continuar na briga por uma vaga nos playoffs de acesso. O Leão, portanto, terá de lidar com um adversário que também tem motivos para buscar a vitória.

O Sport é o sétimo colocado da Série B, com 54 pontos. Abrindo o G-6, vem o CRB, que soma 55.