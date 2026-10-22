Habraão coloca jogo contra o Criciúma como decisão para o Sport: "São quatro finais"

Zagueiro reforça necessidade de aproveitar o fator casa na reta final da Série B e afirma que equipe está preparada em busca de reação diante do Tigre

Habraão, zagueiro do Sport (Paulo Paiva/SCR)

O Sport encara o Criciúma nesta sexta-feira (23), às 21h, na Ilha do Retiro, como uma verdadeira final na reta final da Série B. Em busca de uma vaga no G-6, o Leão terá pela frente um adversário direto na disputa pelo acesso.

Para o zagueiro Habraão, a partida exige concentração.O defensor ressaltou a importância da semana de preparação para o confronto e reconheceu a qualidade do time catarinense.

“A semana é muito importante para a gente, nós sabemos do tamanho que a gente tem, do desafio que a gente tem amanhã, uma equipe muito qualificada do Criciúma. Mas como eu disse, a gente se preparou muito bem durante a semana para poder chegar bem preparado para esse desafio e fazer um grande jogo”, afirmou.

Habraão também classificou o confronto como decisivo para as pretensões das duas equipes na competição. O zagueiro destacou a necessidade de transformar o mando de campo em vantagem para buscar os três pontos e se aproximar dos primeiros colocados.

“Um jogo muito difícil, duas equipes que estão brigando pelo acesso. Não vai ser um jogo fácil, é um confronto direto. As equipes têm que estar muito fortes mentalmente para poder entrar nesse jogo, colocar o fator casa, aproveitar a torcida, aproveitar a Ilha ao nosso favor para a gente conseguir o resultado, para a gente encostar no pelotão da frente ali”, declarou.

RETA FINAL

O Leão chega ao confronto com quatro partidas restantes na fase de pontos corridos. A equipe soma 51 pontos e ocupa a oitava colocação, precisando de uma sequência positiva para entrar no grupo dos seis primeiros e garantir presença nos playoffs de acesso.

Para Habraão, a postura nos compromissos restantes será determinante para que o Sport alcance o objetivo. O defensor reforçou a necessidade de entrar em campo com foco e consciência da responsabilidade de vestir a camisa rubro-negra.

“A gente tem que, nessas quatro finais, entrar com a mentalidade muito forte, entrar com foco, saber a camisa que a gente veste, saber onde nós estamos jogando”, expressou.

"Eu acredito que nessa reta final, começando pela sexta-feira, acredito que a gente vai dar uma resposta positiva para o torcedor, para esses últimos quatro jogos a gente conseguir, a gente conseguir entrar ali no G-6, a gente conseguir encostar no pelotão dele de cima, a gente brigar por esse sucesso”, concluiu.