Reta final da Série B: confira o que cada clube precisa para ficar no G-2 e no G-6

Ao Sport, só restou vencer todas as quatro partidas restantes para cravar classificação no G-6, vaga disputada também pelo CRB e pelo Atlético-GO; cinco clubes buscam o G-2 para conquistar o acesso direto

Mariano Soso, técnico do Sport (RAFAEL VIEIRA/DP)

Faltando quatro jogos para o fim da fase de grupo único da Série B, cinco clubes brigam pelas duas vagas que garantem o acesso imediato para a primeirona de 2027 e três lutam pelo último lugar no grupo que disputará os play-offs decisivos.

Mesmo desperdiçando algumas oportunidades de integrar o G-6, o Sport ainda faz parte do trio em questão, que pode se transformar em quarteto em caso de vitória do Goiás sobre o Náutico, na noite desta segunda-feira (19).

O Leão tem 51 pontos e ocupa a 8ª posição. Para classificar entre os seis dos play-offs sem correr risco, a matemática terminou ficando cruel: precisa fazer os 12 pontos em disputa, nos quatro jogos restantes contra Criciúma (c), Botafogo (f), Operário (f) e Goiás (c).



Caso o Sport consiga três vitórias e um empate, chegaria a 61 pontos, condição que, segundo os matemáticos, garantiria quase 90% de chance de terminar no G-6.



O problema é que os rubro-negros têm menos vitórias em relação aos que brigam por esta vaga, o que significa que perderia no critério de desempate caso outro time também chegue aos 61.



Com um ponto a mais atualmente que o Leão, 52, o CRB pode pensar em fazer os 10 pontos (três vitórias e um empate) e chegar aos 62 para praticamente carimbar sua vaga no G-6.



O alvirrubro alagoano tem pela frente o Londrina (c), o Goiás (f), o Náutico (f) e o Ceará (c).



Mesmo tropeçando na lanterna Ponte Preta na última rodada, o Atlético Goianiense, na 6ª colocação, com 54 pontos, tem a matemática mais simples, embora com adversários mais fortes.



Com três vitórias, o Dragão chegaria aos 63 e se consolidaria no G-6. Mas dificilmente deixaria de alcançar a classificação com 62, em caso de duas vitórias e dois empates.



Os jogos que restam são: Novorizontino (c), Fortaleza (f), Athletic (f) e Cuiabá (c).



A briga pelo G-2



Cinco clubes estão brigando para ficar com as duas vagas que dão acesso direto para a Série A de 2027. A diferença entre o primeiro (Vila Nova, com 62) e o quinto (Criciúma, com 59) é de apenas três pontos.



Entre eles, o Novorizontino (61), Juventude (61) e Fortaleza (60).



O alto grau de equilíbrio neste bloco da tabela aumenta a imprevisibilidade e a pontuação necessária para terminar com as sonhadas classificações imediatas para a primeirona.



Até porque a reta final será marcada por diversos confrontos diretos. Apesar de estar na liderança, o Vila terá, em tese, o caminho mais complicado, com três dos famosos “jogos de 6 pontos”. Do lado oposto, o Juventude, com apenas um.



Confira os confrontos de cada um:



1ª) Vila Nova (62): São Bernardo (f), Juventude (c), Criciúma (c) e Fortaleza (f);



2ª) Novorizontino (61): Atlético-GO (f), Operário (c), Fortaleza (c) e Criciúma (f);



3ª) Juventude (61): Náutico (c), Vila Nova (f), Cuiabá (f) e Botafogo (c);



4ª) Fortaleza (60): Ponte Preta (f), Atlético-GO (c), Novorizontino (f) e Vila Nova (c);



5ª) Criciúma (59): Sport (f), Ponte Preta (c), Vila Nova (f) e Novorizontino (c);

