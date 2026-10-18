Sport confirma afastamento temporário do zagueiro Kayky Almeida

Segundo o clube, o jogador fez o pedido para resolver questões familiares em seu estado de origem

Kayky Almeida, zagueiro do Sport (Rafael Vieira / DP Foto)

A derrota do Sport por 2 a 0 para o Fortaleza na última sexta-feira (16) também foi marcada pela ausência do zagueiro Kayky Almeida entre os relacionados, em um momento de escassez de opções no elenco para a função. Após o jogo, o clube se pronunciou oficialmente sobre o caso e confirmou que o defensor está afastado temporariamente do elenco.

Segundo o Leão da Ilha, Kayky Almeida fez o pedido para resolver questões familiares em seu estado de origem. O Sport também garantiu que o jogador segue possuindo vínculo com o clube, não havendo nenhum distrato contratual.

Após o duelo contra o Leão do Pici, o técnico Mariano Soso chegou a afirmar que o defensor teria deixado o clube. Na ocasião, o treinador também deu respaldo aos demais zagueiros do elenco.

“Kayky fechou a sua desvinculação com o Sport. A vontade dele e a gente respeitou isso. Hoje temos zagueiros que eu valorizo muito”, disse Mariano Soso.

Kayky Almeida não atua pelo Sport desde o dia 15 de setembro, quando a equipe foi derrotada pelo CRB no Rei Pelé. O zagueiro disputou nove jogos pelo clube rubro-negro na temporada e não vinha sendo relacionado nas últimas partidas da Série B.

Confira pronunciamento do Sport

Sobre o zagueiro Kayky: não existiu distrato contratual com o Sport. Atleta segue vinculado ao Clube e ele solicitou um afastamento temporário para resolver questões familiares.

O pedido dele, mencionado pelo técnico Mariano Soso, foi justamente para poder lidar de forma pessoal com estas questões, em seu estado de origem.

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