Sport leva Programa Torcedor Nota 10 a Carpina e beneficia 300 estudantes da rede pública

Quarta edição da iniciativa foi lançada nesta quarta-feira (14) e vai proporcionar aos alunos a experiência de acompanhar o jogo contra o Fortaleza, na Ilha do Retiro

Torcedor Nota 10 em Carpina (Igor Cysneiros / SCR)

O Sport levou o Programa Torcedor Nota 10 ao município de Carpina, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, com a participação de representantes do clube, autoridades municipais e estudantes da rede pública.

A ação vai beneficiar cerca de 300 alunos, que terão a oportunidade de acompanhar de perto o confronto entre Sport e Fortaleza, nesta sexta-feira (16), às 20h30, na Ilha do Retiro, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.



A iniciativa busca aproximar crianças e adolescentes do futebol, incentivando a prática esportiva, a inclusão social e o bom desempenho escolar. Antes de chegar a Carpina, o programa já havia realizado edições em Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho e Olinda.

Para o CEO do Sport, Felipe Ximenes, a chegada ao município representa um passo importante para ampliar a presença do projeto em Pernambuco.

“Esta é a quarta edição do Programa Torcedor Nota 10 e estamos saindo, pela primeira vez, da Região Metropolitana, podendo abranger outras áreas do estado. Para nós é mais um gol importante que estamos marcando ao levar a paixão pelo Sport e a vivência do estádio para cada vez mais jovens em Pernambuco”, afirmou

A chegada do programa foi comemorada pela gestão municipal de Carpina. O secretário de Educação e Esportes, Diogo Prado, destacou a importância de unir o ambiente escolar à experiência de acompanhar uma partida profissional.

“É um momento de extrema alegria para nossa cidade. Unir esporte e educação é uma ferramenta transformadora, e proporcionar essa experiência na Ilha do Retiro para 300 estudantes do nosso município é um incentivo inestimável para o aprendizado e o crescimento desses jovens”, ressaltou.

A diretora de Inclusão do Sport, Vanessa Lima, também enfatizou o papel social da iniciativa e a importância de aproximar o clube das novas gerações.

“Ver o brilho nos olhos dessas crianças ao receberem o convite é a certeza de que estamos no caminho certo. O Sport é um patrimônio de Pernambuco e precisa estar de portas abertas para abraçar a todos, promovendo um ambiente de inclusão, cidadania e paixão pelo esporte”, declar

Primeira vez na Ilha do Retiro

Entre os estudantes contemplados, a expectativa para a partida de sexta-feira já é grande. Aos 12 anos, Laura Silva comemorou a oportunidade de conhecer o estádio e assistir ao Sport ao lado dos colegas.

“Vai ser a minha primeira vez na Ilha e eu estou muito ansiosa! Sempre vi os jogos pela televisão e agora vou poder torcer de perto no estádio junto com meus colegas”, contou.

O Programa Torcedor Nota 10 é realizado em parceria com prefeituras e órgãos públicos e proporciona a estudantes da rede pública a experiência de acompanhar jogos do Sport na Ilha do Retiro. A ação inclui transporte, lanche, segurança e momentos de integração, utilizando o futebol como ferramenta de incentivo à educação, à cidadania e à convivência social.