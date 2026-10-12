Confira a probabilidade de acesso do Sport na Série B após empate com o Atlético-GO

Leão somou um ponto em Goiânia e terá pela frente mais um confronto direto na luta pelo G-6

Elenco do Sport em jogo da Série B (Deividson Isídio e Heber Gomes / Sport Recife)

O Sport tem 25,6% de probabilidade de chegar ao G-6 da Série B do Campeonato Brasileiro, de acordo com os cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), após o empate por 1 a 1 com o Atlético-GO, no último domingo (11), pela 33ª rodada. O resultado manteve o Leão na disputa por uma vaga na elite nacional.

No estádio Antônio Accioly, em Goiânia, o Sport saiu atrás do placar com gol de Geovany Soares, aos 48 minutos do primeiro tempo. Mesmo com a expulsão do zagueiro Marcelo Benevenuto aos 20 minutos da etapa final, o time rubro-negro conseguiu reagir e chegou ao empate aos 38, com Perotti, garantindo um ponto fora de casa.

A equipe comandada por Mariano Soso vinha de duas vitórias consecutivas, contra Athletic-MG e São Bernardo, e chegou ao terceiro jogo seguido sem derrota na competição.

Agora, o desafio é transformar a sequência positiva em uma aproximação efetiva do grupo dos seis primeiros colocados. O Sport é o oitavo colocado e soma 51 pontos na classificação da Segundona.

Sport terá novo confronto direto pelo G-6

O próximo compromisso do Leão será na sexta-feira (16), às 20h30, contra o Fortaleza, na Ilha do Retiro. O duelo nordestino representa mais uma oportunidade de somar pontos diante de um concorrente na briga pelo acesso, em uma fase decisiva da Série B.

Com a probabilidade de acesso estimada em 25,6% pela UFMG, o Sport segue dependendo dos resultados nas rodadas restantes para tentar alcançar o grupo que garante vaga na primeira divisão. A projeção matemática pode variar conforme o desempenho da equipe e os resultados dos demais concorrentes.