Reação contra o Atlético-GO anima Soso, que vê Sport mais competitivo na Série B

Equipe rubro-negra chega a duas vitórias e um empate nos últimos três compromissos da competição

Mariano Soso, técnico do Sport (Deividson Isídio e Heber Gomes / Sport Recife)

O empate por 1 a 1 com o Atlético-GO, no último domingo (11), em Goiânia, deixou sinais positivos para Mariano Soso na sequência do Sport na Série B.

Mesmo após sair atrás no placar e perder o zagueiro Marcelo Benevenuto, expulso aos 20 minutos do segundo tempo, o Leão conseguiu buscar a igualdade com Perotti e deixou o Antônio Accioly com um ponto em um confronto direto pela disputa do G-6.

Na avaliação do treinador, a reação da equipe diante das adversidades foi um dos principais aspectos da partida. Depois de vencer Athletic-MG e São Bernardo nas duas rodadas anteriores, o Sport chegou ao terceiro compromisso consecutivo sem derrota. Mais do que a sequência de resultados, Soso destacou a postura dos jogadores e a capacidade de manter a proposta de jogo mesmo em inferioridade numérica.

“Eu valorizo, principalmente, a coragem e a valentia para tentar guardar o jogo e sustentar”, afirmou o técnico, ao analisar o comportamento rubro-negro após a expulsão do capitão da equipe.

O treinador reconheceu a complexidade do confronto com o Atlético-GO, mas avaliou que o Sport conseguiu responder depois do intervalo, quando promoveu mudanças para tentar modificar o desempenho apresentado na primeira etapa.

Identidade propositiva mesmo com um jogador a menos

Soso também relacionou a reação em Goiânia à identidade que pretende desenvolver no Sport. Para o treinador, a equipe precisa manter a iniciativa ofensiva como parte de sua maneira de jogar, independentemente das circunstâncias encontradas durante uma partida.

“O Sport sempre tem intenção por DNA e por história de tentar ganhar. Jogar na frente, ter um jogo mais propositivo”, declarou.

O técnico considerou que o time conseguiu demonstrar essa característica na etapa final, mesmo depois de ficar com dez jogadores. O empate saiu aos 38 minutos, quando Diego Hernández acertou o travessão em uma finalização de fora da área e Perotti aproveitou o rebote para marcar.

“Mas acho que no segundo tempo o time não só teve essa intenção, mas desenvolveu esse jogo com um jogador menos. Isso é muito grande para nós”, avaliou.

A leitura do treinador não se limitou ao resultado. Soso afirmou que a análise precisa considerar o desenvolvimento da partida e a maneira como os jogadores reagiram às dificuldades. Ao mesmo tempo, reconheceu que ainda há margem para evolução.

“Então, nós continuamos desenvolvendo uma boa identidade. Temos muito para melhorar sempre”, disse.

Ponto fora de casa e sequência na Série B

O empate manteve o Sport sem derrotas nos últimos três jogos, período em que a equipe conquistou duas vitórias e um empate. A sequência começou com o triunfo por 2 a 1 sobre o Athletic-MG, fora de casa, passou pela vitória pelo mesmo placar diante do São Bernardo, na Ilha do Retiro, e teve continuidade com a igualdade contra o Atlético-GO.

O resultado em Goiânia teve um componente adicional: o Sport precisou administrar a partida com um jogador a menos durante cerca de meia hora, além dos acréscimos. Para Soso, a resposta coletiva diante desse cenário reforçou aspectos importantes do trabalho, embora o objetivo inicial fosse voltar para casa com os três pontos.

“A gente viajou para cá para tentar ganhar. Isso não aconteceu, mas eu valorizo muito o que eu falei e reforço o espírito nosso”, afirmou.

O treinador também destacou a qualidade dos jogadores para sustentar a reação e demonstrou confiança no que a equipe ainda pode apresentar. “Mas muita coisa boa, muita coisa que eu valorizo para me dar na frente com esperança”, concluiu.

O próximo desafio do Sport será na sexta-feira (16), às 20h30, contra o Fortaleza, na Ilha do Retiro. Em mais um confronto direto na briga pelo G-6, o Leão tentará prolongar a sequência positiva e transformar a evolução apontada pelo treinador em mais um resultado importante na reta final da Série B.