Sport lança Censo do Leão para mapear perfil da torcida e orientar investimentos

Clube busca ouvir sócios e não sócios sobre experiência na Ilha e serviços; participantes concorrerão a camisas autografadas e ingressos

Torcida do Sport na Ilha do Retiro (Paulo Paiva/SCR)

O Sport lançou o o Censo do Leão, uma pesquisa desenvolvida para mapear o perfil e os hábitos da Nação Rubro-Negra. Sob o lema “Todo leão conta. O seu rugido também”, a finalidade é transformar as respostas do levantamento em dados estratégicos para aprimorar serviços, direcionar investimentos e aproximar o clube de sua torcida.

A participação está aberta a todos os rubro-negros, sócios ativos, ex-sócios e torcedores que nunca aderiram ao programa de associação, tanto quem frequenta a Ilha do Retiro quanto aqueles que acompanham o time à distância, em outras cidades, estados ou países.

Ao todo, o questionário reúne 16 eixos temáticos ligados ao cotidiano da instituição, abordando a experiência do público em dias de jogo na Ilha do Retiro (conforto, alimentação, transporte e acessibilidade), além de temas como o programa Sócio Maior do Nordeste, os canais digitais, os produtos oficiais, as modalidades esportivas e o atendimento ao torcedor.

Segundo o vice-presidente de Marketing do Sport, Luiz Bisneto, o levantamento servirá como uma base precisa para planejar investimentos de acordo com o que o torcedor valoriza.

“Temos buscado fortalecer o Sport com projetos e parcerias que tragam benefícios para a torcida e contribuam para o crescimento do Clube. O Censo será uma base importante para esse trabalho, porque nos permitirá planejar com mais precisão e direcionar investimentos para aquilo que o torcedor valoriza. Queremos que essa participação se traduza em melhorias concretas e em oportunidades que ajudem a construir um Sport cada vez mais sólido”, afirma.

Na mesma linha, o diretor de Marketing e Negócios, Henrique Aguiar, ressaltou que a escuta ativa permitirá identificar falhas e transformar oportunidades em serviços e benefícios concretos, enquanto o gerente do programa de sócios, Enrico, apontou que a pesquisa ajudará a aperfeiçoar os canais de atendimento, incluindo o suporte virtual via WhatsApp pela assistente MarIA.

O Sport anunciou que quem concluir o formulário participará do sorteio de prêmios exclusivos, como camisas oficiais autografadas, ingressos, experiências na Ilha do Retiro, kits rubro-negros e vantagens no programa de sócios.

A pesquisa se adapta ao perfil de cada participante e leva cerca de dez minutos para ser preenchida, podendo ser acessada pelo celular ou computador através do site oficial censo.maiordonordeste.com.br.

Para registrar a participação, basta informar o CPF, sendo que as informações são tratadas de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e o torcedor pode pausar o preenchimento para continuar em outro momento.