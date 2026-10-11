Mesmo com um a menos, Sport busca empate contra o Atlético-GO e soma ponto fora de casa

Após sair atrás no placar e ter Benevenuto expulso no segundo tempo, Sport reage, busca o 1 a 1 e segue na disputa por uma vaga no G-6 da Série B

Barletta, atacante do Sport (Deividson Isídio e Heber Gomes / Sport Recife)

O Sport empatou em 1 a 1 com o Atlético-GO na tarde deste domingo (11), no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 33ª rodada da Série B.

Em confronto direto pela parte de cima da tabela, o Leão saiu atrás com gol de Geovany Soares, aos 48 minutos do primeiro tempo, e precisou reagir depois de ficar com um jogador a menos na etapa final. Mesmo com a expulsão de Marcelo Benevenuto, aos 20 minutos, a equipe rubro-negra chegou ao empate com Perotti, aos 38. O resultado mantém o Sport na disputa pelo acesso.

O próximo compromisso do Sport será mais um confronto direto pelo G-6. Na sexta-feira (16), às 20h30, o Leão recebe o Fortaleza, na Ilha do Retiro, em um clássico nordestino que pode ter peso importante na reta final da competição.

O JOGO

Sport iniciou a partida com mais presença ofensiva e criou boas oportunidades nos primeiros minutos. Logo aos dois, Neto Pessoa apareceu para desviar um levantamento na área, mas o goleiro Paulo Vítor fez a defesa. Na sequência, Barletta exigiu uma boa intervenção do arqueiro do Atlético-GO, enquanto Edson Lucas também levou perigo, embora tenha finalizado sem força.

Depois de um início de maior domínio pernambucano, o Dragão conseguiu equilibrar as ações e passou a encontrar espaços, principalmente com Geovany Soares e João Pedro. O Dragão aumentou a pressão na reta final e quase abriu o placar aos 42, quando Geovany desviou de cabeça e Marcelo Ajul salvou em cima da linha.

O Sport, por sua vez, passou a cometer erros na saída de bola e teve dificuldades para sustentar a proposta de jogo. Em uma dessas falhas, Claudinho saiu jogando errado, Leandro Vilela interceptou a bola e lançou Geovany Soares. O atacante ficou no mano a mano com Marcelo Benevenuto, puxou para o pé direito e finalizou na bochecha da rede de Thiago Couto, aos 48 minutos. Com isso, o Atlético-GO foi para o intervalo vencendo por 1 a 0.

SEGUNDO TEMPO

Insatisfeito com o desempenho da equipe na primeira etapa, Mariano Soso promoveu três alterações no intervalo.

O Sport voltou a ameaçar logo aos sete minutos. Barletta fez boa jogada individual, driblou Guilherme Lopes e finalizou, mas a bola voltou a encontrar a trave. Aos nove, Thiago Couto também apareceu para evitar que o Atlético-GO ampliasse a vantagem, defendendo uma cobrança de falta de Netinho.

A situação do Leão ficou mais complicada aos 20 minutos. Depois de Bruno José acelerar e passar pela marcação, Marcelo Benevenuto cometeu falta e recebeu cartão vermelho direto.

Mesmo em inferioridade numérica, o time pernambucano não deixou de buscar o empate. Aos 38 minutos, Diego Hernández arriscou de longe e acertou o travessão. No rebote, o volante Peixoto vacilou, e Perotti apareceu bem posicionado para empurrar a bola para o fundo das redes, decretando o 1 a 1 no Antônio Accioly.

Nos minutos finais, o Atlético-GO tentou recuperar a vantagem, mas o Sport conseguiu sustentar o resultado até o apito final. O empate garantiu um ponto ao Leão em um confronto direto pelo G-6 e manteve a disputa pelo acesso aberta para a sequência da Série B.

FICHA DA PARTIDA

ATLÉTICO-GO: Paulo Vitor; Ewerthon, Adriano Martins, Júnior Barreto e Guilherme Lopes (Yuri); Netinho (Matheusinho), Daniel Peixoto e Leandro Vilela (Cristiano); Bruno José (Henrique Freitas), Geovany Soares e João Pedro. Técnico: Roger Silva.

SPORT: Thiago Couto; Claudinho, Marcelo Benevenuto, Marcelo Ajul e Edson Lucas; Willian Oliveira (Zé Gabriel), Patrick de Paula e Juan Alano (Diego Hernández); Barletta, Carlos de Pena (Kervin Andrade) e Neto Pessoa (Perotti). Técnico: Mariano Soso.

Local: Antônio Accioly, em Goiânia

Horário: 16h10

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)

Assistentes: Alex Sandro Quadros Thome (RR) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

Quarto Árbitro: Breno Vieira Souza (GO)

VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)

Gols: Geovany Soares (48'/1ºT), Perotti (38'/2ºT)

Cartões amarelos: Leandro Vilela (ACG); Diego Hernández (SPT)

Cartão vermelho: Marcelo Benevenuto (SPT)

Público: 5.076

Renda: R$ 83.080,00