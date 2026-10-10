Raio-X: saiba como chega o Atlético-GO, adversário do Sport na 33ª rodada da Série B

Dragão vem de derrota para o CRB, ocupa a sexta colocação com 52 pontos e tenta defender sua posição no G-6 diante do Leão

Equipe do Atlético-GO em partida da Série B (Raphael Teixeira / Atlético Goianiense)

Só a vitória interessa para o Atlético-GO no confronto direto contra o Sport, neste domingo (11), às 16h10, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 33ª rodada da Série B.

Apesar de seguir na sexta colocação, com 52 pontos, o adversário do Leão viu a margem de segurança dentro do G-6 diminuir após a derrota por 3 a 1 para o CRB, em Maceió. O resultado aproximou os concorrentes.

O CRB aparece na sétima posição, com 51 pontos, enquanto o Sport está apenas dois atrás. Segundo projeção da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Dragão tem 51,6% de chances de classificação para os playoffs de acesso. Com seis rodadas restantes, a equipe precisa voltar a pontuar para sustentar sua posição entre os seis primeiros.

Uma vitória do Atlético-GO mantém o adversário pernambucano atrás na tabela e fortalece a campanha goiana. Já um triunfo leonino faz o Sport ultrapassar o Dragão.

Roger Silva reencontra o Sport

O duelo também marca o reencontro de Roger Silva com o Sport, clube pelo qual conquistou o Campeonato Pernambucano de 2026. Sob o comando do treinador, o Leão alcançou o tetracampeonato estadual e chegou ao 46º título pernambucano de sua história.

Roger, no entanto, comandou o Sport em apenas uma partida nesta edição da Série B, no confronto contra o Cuiabá, válido pela primeira rodada da competição. Agora à frente do Atlético-GO, o treinador tenta conduzir a equipe goiana à classificação para os playoffs de acesso.

Dragão tem nomes conhecidos da torcida rubro-negra

O elenco do Atlético-GO conta com jogadores que passaram recentemente pelo futebol pernambucano. Entre eles está o lateral-direito Ewerthon, revelado pelo Sport e que permaneceu no clube da Ilha do Retiro até 2023.

O Dragão também tem o meia-atacante Matheusinho, o atacante Gustavo Maia e o centroavante Gustavo Coutinho, que vestiram recentemente a camisa rubro-negra. Coutinho, inclusive, pertence ao Sport e está emprestado ao clube goiano. Por questões contratuais, ele não poderá enfrentar o Leão, além de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Outro nome conhecido em Pernambuco é o ponta Geovany Soares, que conquistou o acesso à Série B com o Santa Cruz em 2025.

Desfalques obrigam Roger a mexer no ataque

Para enfrentar o Sport, Roger Silva terá de promover duas mudanças obrigatórias no setor ofensivo. O meia-atacante Marrony está fora por causa de dores no púbis, enquanto Gustavo Coutinho cumpre suspensão e pertence ao Leão.

A tendência é que Henrique Freitas assuma a vaga de Marrony, enquanto João Pedro seja escalado como centroavante. As alterações acontecem em um momento importante para o Atlético-GO, que precisa reagir após o revés diante do CRB para não correr o risco de deixar o grupo de classificação.

Cenário do Dragão na Série B

O Atlético-GO terá três partidas em casa e três como visitante nas seis rodadas finais da Série B. Depois de receber o Sport no Antônio Accioly, o Dragão enfrenta a Ponte Preta fora de casa, o Novorizontino como mandante, o Fortaleza e o Athletic como visitante, antes de encerrar a participação na competição contra o Cuiabá, em Goiânia.