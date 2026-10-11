Atlético-GO x Sport: onde assistir, horário e escalações pela 33ª rodada da Série B

Leão visita o Dragão neste domingo (11), no Antônio Accioly, e busca vitória para ultrapassar o adversário na tabela

Kervin Andrade e Neto Pessoa, atacantes do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport tem um confronto direto pela frente na briga por uma vaga nos playoffs de acesso à Série A. Neste domingo (11), às 16h10, o Leão visita o Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 33ª rodada da Série B. O Rubro-Negro Pernambucano ocupa a oitava colocação, com 50 pontos, dois a menos que o adversário, que aparece em sexto lugar, dentro do G-6.

O duelo pode provocar mudanças importantes na disputa pelo acesso. Uma vitória fora de casa coloca o Sport à frente do Atlético-GO e pode devolver a equipe comandada por Mariano Soso à zona de classificação.

Do outro lado, o Dragão busca a recuperação após perder por 3 a 1 para o CRB e tenta preservar a vantagem sobre o concorrente direto para permanecer entre os seis primeiros.

O Sport chega após duas vitórias consecutivas, contra Athletic-MG e São Bernardo, e tenta transformar a sequência positiva em uma arrancada na tabela.

SPORT

Para o compromisso em Goiânia, Mariano Soso volta a contar com o meia Biel Fonseca, que cumpriu suspensão na vitória sobre o São Bernardo. O treinador também recebeu os retornos de Fernando Sobral e Diego Hernández, liberados pelo DM e que participaram de atividades com o restante do elenco ao longo da semana.

A evolução dos jogadores pode abrir novas possibilidades para Soso montar a equipe titular. A definição dependerá da avaliação da comissão técnica sobre o ritmo de jogo e a condição de cada atleta.

Por outro lado, o treinador não poderá contar com o lateral-esquerdo Raí Lopes, suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido diante do São Bernardo. Edson Lucas aparece como substituto natural para a posição.

Além da importância na tabela, o Sport terá o desafio de encerrar um tabu de 14 anos sem vencer o Atlético-GO em Goiânia.

A única vitória rubro-negra sobre o Dragão na capital goiana aconteceu em 2012, pela Série A. Na ocasião, em partida disputada no estádio Serra Dourada, o Leão venceu por 1 a 0.

Desde então, as equipes se enfrentaram seis vezes em Goiânia, com três empates e três derrotas do Sport.

ATLÉTICO-GO



O técnico Roger Silva precisará fazer duas alterações obrigatórias no setor ofensivo. O meia-atacante Marrony está fora por causa de dores no púbis, enquanto o centroavante Gustavo Coutinho cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Coutinho também não poderia enfrentar o Sport por questões contratuais, já que pertence ao clube pernambucano e está emprestado ao Atlético-GO.

Para a vaga de Marrony, Henrique Freitas deve assumir a titularidade. No comando do ataque, João Pedro é o provável substituto de Coutinho.

Jogando em casa, a equipe goiana tenta aproveitar o confronto direto para se recuperar e ampliar a distância para o Leão.

FICHA DA PARTIDA

ATLÉTICO-GO: Paulo Vitor; Ewerthon, Adriano Martins, Júnior Barreto e Guilherme Lopes; Netinho, Daniel Peixoto e Henrique Freitas; Gustavo Maia, Geovany Soares e João Pedro. Técnico: Roger Silva.

SPORT: Thiago Couto; Claudinho, Marcelo Benevenuto, Marcelo Ajul e Edson Lucas; Willian Oliveira, Patrick de Paula e Juan Alano (Diego Hernández); Barletta, Carlos de Pena e Neto Pessoa. Técnico: Mariano Soso.

Local: Antônio Accioly, em Goiânia

Horário: 16h10

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)

Assistentes: Alex Sandro Quadros Thome (RR) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

Quarto Árbitro: Breno Vieira Souza (GO)

VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)

Transmissão: Rede TV (TV aberta), SportyNet (YouTube), Disney+ (streaming)