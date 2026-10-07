Sport realiza terceira edição do programa Torcedor Nota 10 com presença do meia Biel

Ação aconteceu durante o confronto válido pela 32° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, contra o São Bernardo

Biel, participa da iniciativa, Torcedor Nota 10 (Igor Cysneiros / SCR)

O Sport promoveu mais uma edição do Programa Torcedor Nota 10, iniciativa que une educação, inclusão e o incentivo ao esporte para alunos da rede municipal de ensino. A ação contou com a presença especial do meia Biel durante o confronto diante do São Bernardo, nesta terça-feira (6), na Ilha do Retiro.

Nesta terceira edição, cerca de 250 torcedores da Escola Municipal Monsenhor Fabrício, localizada no bairro de Peixinhos e integrante da rede municipal de Olinda, vivenciaram uma experiência especial no estádio. Antes de a bola rolar, o meia Biel, fora do jogo por conta de suspensão automática, fez questão de ir ao setor reservado para interagir com os jovens, tirar fotos e retribuir o carinho recebido.

“É uma sensação indescritível sentir esse carinho sincero das crianças. Fazer parte dessa ação e ver o brilho no olho de cada uma delas ao pisar na Ilha do Retiro renova as nossas energias. O futebol tem esse poder transformador, e o Programa Torcedor Nota 10 mostra como o esporte e a educação andam lado a lado para incentivar esses jovens a realizarem seus sonhos”, destacou Biel.

O presidente rubro-negro, Matheus Souto Maior, também falou sobre o compromisso socioeducativo do clube.

“O Sport tem em sua essência o compromisso social com Pernambuco. Chegar à terceira edição do Programa Torcedor Nota 10 recebendo os alunos de Olinda nos enche de satisfação. A Ilha do Retiro é a casa do torcedor rubro-negro, e receber esses 250 torcedores reafirma a nossa missão de formar novas gerações de torcedores com valores de cidadania, acessibilidade e respeito.” , encerrou o presidente.

