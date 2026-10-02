"Meu Futuro é com o Sport": Leão lança campanha com R$ 2 milhões em bolsas de estudo

"Meu Futuro é com o Sport" (Divulgação/Sport Recife)

O Sport ampliou a parceria com a UniCesumar e lançou a campanha “Meu Futuro é com o Sport”, iniciativa que pretende transformar a relação entre clube e patrocinador em oportunidades de formação para os sócios rubro-negros. Ao todo, serão destinados R$ 2 milhões em crédito estudantil, que poderão ser convertidos em bolsas de estudo 100% gratuitas.

A iniciativa tem potencial para contemplar cerca de 600 sócios-torcedores, com oportunidades distribuídas entre cursos de graduação, técnicos e profissionalizantes. A previsão é de 50 vagas para graduação, 124 para cursos técnicos e 374 para cursos profissionalizantes.

Com a ampliação do acordo, a UniCesumar também passa a ocupar o patrocínio master do Sport até dezembro de 2026. A proposta é levar a parceria para além da exposição da marca e criar um benefício direto para os torcedores que mantêm vínculo com o clube.

“O ‘Meu Futuro é com o Sport’ nasce com um propósito muito claro: transformar uma parceria comercial em oportunidade real para o nosso sócio. Estamos falando de R$ 2 milhões destinados a bolsas de estudo, com cursos de graduação, técnicos e profissionalizantes 100% gratuitos para os contemplados”, destacou Henrique, diretor de Marketing e Negócios do Sport.

Quem pode participar

Para concorrer às oportunidades, o torcedor precisa ser maior de 18 anos, estar vinculado a um dos planos pagos do programa de sócios e manter as mensalidades em dia. Também é necessário ter pelo menos três meses consecutivos como sócio ou estar com a anuidade quitada, além de atender aos critérios socioeconômicos definidos no formulário de inscrição.

Segundo o clube, os cursos serão custeados integralmente para os contemplados. A iniciativa busca ampliar os benefícios associados ao programa de sócios e aproximar o Sport da rotina dos rubro-negros também fora dos dias de jogos.

“Dizer que transformamos vidas dentro e fora de campo nunca fez tanto sentido. O esporte aproxima, mobiliza e cria pertencimento; a educação abre caminhos e amplia possibilidades”, afirmou José Henrique Saviani, diretor de Relações Institucionais da UniCesumar.

Para Victor Fernandes, gerente de Marketing do Sport, a campanha representa uma nova etapa na relação entre clube, patrocinador e torcida. “Com o ‘Meu Futuro é com o Sport’, conseguimos unir dois ativos muito fortes, a educação e a relação do Clube com seus sócios, criando uma iniciativa com potencial de transformar centenas de vidas”, declarou.

A campanha passa, assim, a integrar a estratégia de benefícios oferecidos aos sócios do Sport, utilizando a força da torcida rubro-negra para criar oportunidades de qualificação profissional e acesso à educação.