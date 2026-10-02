Patrick de Paula mostra evolução no Sport e surge como alternativa na reta final da Série B

Meia teve sua maior minutagem contra o Athletic e ajudou o Leão a sustentar a vitória fora de casa

Volante Patrick de Paula em ação pelo Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

Ainda utilizado como opção no banco, Patrick de Paula vem aproveitando as oportunidades recebidas por Mariano Soso e apresenta uma evolução que já aparece não apenas nas atuações com a camisa do Sport, mas também nos números.

Em cinco partidas pela Série B com as cores rubro-negras, Patrick entrou sempre no decorrer dos jogos e soma 141 minutos em campo. A progressão de minutagem acompanha o crescimento de sua participação: são um gol, seis passes decisivos e mais de 84% de precisão nos passes no período.

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Contra o Athletic, na última quinta-feira (1º), o meia teve a maior participação até aqui, com 45 minutos em campo, 94% de acerto nos passes e 100% de precisão nos passes realizados no campo adversário.

A atuação em São João del-Rei também mostrou uma faceta importante para a equipe. Patrick entrou no intervalo, na vaga de Juan Alano, e ajudou o Sport a sustentar a vantagem construída no primeiro tempo. Também quase marcou em uma cobrança de falta.

Além da participação na construção das jogadas, teve presença defensiva, disputou 15 duelos desde que chegou ao clube, com aproveitamento superior a 50%, e manteve números consistentes de recuperação de posse.

A chegada de Patrick de Paula ao Sport aconteceu em um momento em que o meia precisava recuperar ritmo e espaço no futebol.

Momento no Leão

Sem atuar desde o fim de abril e depois de deixar o Remo, o meio-campista chegou ao Sport precisando recuperar ritmo competitivo. Agora, cinco jogos depois, já soma uma participação direta em gol e vem ampliando sua influência conforme recebe mais tempo de jogo. Na reta final da Série B, com o Rubro-Negro na busca por uma vaga no G-6, o atleta pode ser importante numa arrancada do clube.

O bom momento aumenta a concorrência em um setor que ganhou alternativas ao longo da temporada. Juan Alano, Carlos de Pena, Biel e Diego Hernández são algumas das opções de Soso para o meio. Hernández, inclusive, ainda é dúvida para o próximo compromisso contra o São Bernardo, na terça-feira (6), na Ilha do Retiro, por conta de uma lombalgia. Nesse cenário, Patrick pode ganhar ainda mais espaço.

Aos 26 anos, Patrick de Paula tenta transformar as oportunidades recebidas no Sport em uma retomada de carreira. Revelado pelo Palmeiras, o meio-campista surgiu como uma das principais promessas do clube e rapidamente ganhou espaço no time profissional. Foram mais de 100 partidas pelo Verdão, além de títulos como a Libertadores e a Copa do Brasil.

Depois de deixar o Palmeiras, porém, o jogador passou por diferentes momentos até chegar ao Remo e posteriormente ficar sem clube. Na apresentação pelo Sport, afirmou estar fisicamente preparado para voltar a contribuir em alto nível e destacou a força mental para superar as dificuldades enfrentadas na carreira.