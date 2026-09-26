Mariano Soso admite desempenho abaixo do Sport e lamenta gols sofridos de bola parada

O treinador rubro-negro ressaltou as dificuldades do time com bola na derrota para o Náutico neste sábado (26)

Mariano Soso, técnico do Sport (Paulo Paiva/Sport Club do Recife)

O Sport não conseguiu engatar uma sequência positiva na Série B e foi derrotado pelo Náutico por 3 a 1 neste sábado (26), em Clássico dos Clássicos disputado no estádio Esportes da Sorte Aflitos. Após o revés, o técnico Mariano Soso admitiu desempenho abaixo do esperado.

Segundo o comandante leonino, o clube rubro-negro enfrentou dificuldades para fazer um bom jogo com a bola. Soso também lamentou os gols sofridos de bola parada.

“Não fizemos um jogo que planejamos. Também tomamos gol fechando a primeira metade. Na segunda metade, quando tínhamos que virar isso, tomamos gol no início. Isso foi um momento muito adverso que o time não conseguiu mudar”, externou o treinador.

“Não fizemos um bom jogo principalmente com bola. O time não conseguiu construir ataques e sustentar isso. Mas novamente tomamos gol de bola parada, é um aspecto que temos que fortalecer”, concluiu.

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