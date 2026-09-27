Atuação integrada das Forças de Segurança resulta na prisão de dois membros de organizada do Sport em clássico

As prisões foram cumpridas a partir de mandatos expedidos pelo Poder Judiciário de Pernambuco

Prisão ocorreu durante o clássico (Polícia Civil / Divulgação)

Uma operação integrada, com participação da Delegacia de Polícia de Repressão à Intolerância Esportiva (DPRIE), do Comando de Operações e Recursos Especiais (CORE) e do Batalhão de Choque (BPChoque), com assessoramento do Centro Integrado de Inteligência de Defesa Social (CIIDS), resultou na prisão preventiva de dois integrantes da Torcida Jovem do Sport, durante a partida entre Náutico e Sport, realizada no Estádio dos Aflitos.

As prisões foram cumpridas a partir de mandados expedidos pelo Poder Judiciário de Pernambuco, após a conclusão das investigações conduzidas pela DPRIE. Os investigados foram indiciados pelos crimes de provocação de tumulto, dano e associação criminosa.

A investigação apura fatos ocorridos na noite de 3 de maio de 2026, quando um grupo de centenas de torcedores tentou bloquear uma via pública para atacar, com pedras, paus e artefatos explosivos, ônibus que transportavam torcedores do Ceará. O comboio era escoltado por policiais militares, que atuaram para dispersar o grupo e restabelecer a segurança no local.

Durante a ação, a Operação Drone, coordenada pelo Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAer/GTA), em atuação integrada com o CIIDS, também foi empregada no monitoramento e na localização dos investigados. Uma Aeronave Remotamente Pilotada (ARP/Drone), auxiliou na identificação dos alvos em meio à concentração de público e no direcionamento das informações às equipes responsáveis pelo cumprimento dos mandados.

Após a identificação dos investigados e a verificação da presença deles no estádio, o BPChoque realizou a abordagem e o cumprimento dos mandados de prisão de forma coordenada, durante a partida.



Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.