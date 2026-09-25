Soso reencontra o Náutico e prepara nova versão do Sport para o clássico

Após conquistar o Pernambucano sobre o rival, treinador busca dar identidade ao Leão na reta final da Série B

Mariano Soso, técnico do Sport (Paulo Paiva/SCR)

Mariano Soso volta a encontrar o Náutico neste sábado (26), às 16h30, no Estádio Esportes da Sorte Aflitos, em um contexto diferente dos confrontos na sua primeira passagem pelo Rubro-Negro.

Se em 2024 o treinador argentino teve no Timbu um dos principais adversários na Copa do Nordeste e também na campanha que terminou com o título pernambucano do Sport, agora o reencontro acontece pela Série B e em meio à tentativa de consolidar uma nova identidade no comando rubro-negro.

Retrospecto contra o Timbu

O retrospecto de Soso diante do Náutico é equilibrado: uma vitória, dois empates e uma derrota. O único triunfo aconteceu justamente na ida da decisão do Campeonato Pernambucano de 2024, quando o Sport venceu por 2 a 0 nos Aflitos. O segundo duelo, na Arena de Pernambuco, ficou no 0 a 0 e o Leão conquistou o título estadual. Agora, mais de dois anos depois, o treinador terá novamente o estádio alvirrubro como cenário para um duelo que pode ter impacto direto nas pretensões do Leão na competição nacional.

O cenário atual

A diferença está também no tempo que Soso teve para preparar a equipe. Pela primeira vez desde o retorno ao clube, o argentino contou com uma semana cheia de treinamentos no CT José de Andrade Médicis. O período permitiu ao comandante trabalhar com mais profundidade seus conceitos e, principalmente, definir qual comportamento pretende levar para um clássico fora de casa.

A expectativa, portanto, não está tanto na escalação. Soso tem à disposição o mesmo grupo que enfrentou o Juventude na Ilha do Retiro, sem novas baixas por lesão ou suspensão, e a tendência é pela manutenção da base que venceu por 2 a 1.

A principal dúvida está na postura: o Sport será uma equipe mais agressiva, tentando pressionar o Náutico desde os primeiros minutos, ou adotará uma estratégia mais cautelosa, priorizando organização defensiva e transições rápidas?

O clássico também representa uma oportunidade para Soso dar mais um passo na construção do Sport que pretende para a reta final da Série B. O Rubro-Negro ocupa a nona colocação, com 44 pontos, três atrás do G-6, e precisa somar pontos para voltar a se aproximar da zona de classificação aos playoffs. Diante desse cenário, a estratégia escolhida pelo treinador ganha ainda mais peso.

Soso x Náutico:

Náutico 1 x 0 Sport - Campeonato Pernambucano 2024

Sport 2 x 2 Náutico - Copa do Nordeste 2024

Náutico 0 x 2 Sport - Campeonato Pernambucano 2024 (ida da final)

Sport 0 x 0 Náutico - Campeonato Pernambucano 2024 (volta da final)