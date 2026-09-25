Sport consegue redução no valor após decisão do STJD e vende ingressos a R$ 50 para clássico

STJD deferiu liminar requerida pelo Leão e determinou a readequação do preço dos ingressos destinados à torcida visitante para o duelo contra o Náutico, nos Aflitos

Torcida do Sport no Estádio Esportes da Sorte Aflitos (Paulo Paiva/SCR)

A torcida do Sport poderá comprar os ingressos para o Clássico dos Clássicos deste sábado (26), contra o Náutico, no Estádio Esportes da Sorte Aflitos, por R$ 50. A definição ocorreu na tarde desta sexta-feira (25), véspera do confronto, após o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) deferir a liminar requerida pelo clube rubro-negro e determinar a readequação do valor cobrado pelo mandante.

Conforme divulgou o Leão, a decisão reconheceu a aplicação do item 7.1 do Manual de Competições da CBF, considerando também a legislação referente à meia-entrada. Com isso, o preço destinado à torcida visitante passou a corresponder ao dobro do menor valor praticado pelo Náutico para sua própria torcida, conforme previsto no regulamento da competição.

Os ingressos já estão disponíveis para compra pela plataforma FutebolCard. O Sport informou que comercializará a carga que havia adquirido antecipadamente pelo valor originalmente exigido pelo Náutico. A diferença de preço será, neste momento, absorvida pelo próprio clube rubro-negro.

O Sport Club do Recife informa que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) deferiu a liminar requerida pelo Clube e determinou ao Náutico a readequação dos valores dos ingressos destinados à torcida visitante para o clássico deste sábado, nos Aflitos. A decisão… pic.twitter.com/HPTPfw3lUF — Sport Club do Recife (@sportrecife) September 25, 2026

Sport havia comprado carga antecipadamente

A movimentação do Sport começou antes mesmo da decisão do STJD. Para evitar que sua torcida fosse prejudicada enquanto a discussão sobre os valores estava em análise, o clube adquiriu antecipadamente a carga destinada aos visitantes pelo preço cobrado pelo Náutico.

Segundo o Sport, a medida foi tomada com o objetivo de garantir a presença da torcida rubro-negra no clássico e, ao mesmo tempo, preservar os direitos do clube na discussão jurídica.

O Leão informou ainda que não recebeu ingressos destinados à meia-entrada. A diferença entre o valor inicialmente pago e o novo preço de venda será absorvida pelo clube neste momento, mas o Sport afirma que buscará posteriormente a Justiça Desportiva para tratar da questão.

Clássico acontece neste sábado

Náutico e Sport se enfrentam neste sábado (26), às 16h30, nos Aflitos, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O confronto será o quinto clássico entre as equipes na temporada. O Sport chega para o duelo depois da vitória por 2 a 1 sobre o Juventude, na Ilha do Retiro, enquanto o Náutico vem de derrota por 3 a 0 para o Cuiabá, na Arena Pantanal.

Confira na íntegra a nota do Sport:

O Sport Club do Recife informa que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) deferiu a liminar requerida pelo Clube e determinou ao Clube Náutico Capibaribe a readequação dos valores dos ingressos destinados à torcida visitante para o Clássico dos Clássicos deste sábado (26), nos Aflitos.

A decisão reconheceu a aplicação do item 7.1 do Manual de Competições da CBF, observada a legislação referente à meia-entrada. Em cumprimento à decisão do STJD, o Sport comercializará os ingressos adquiridos antecipadamente pelo valor de R$50,00, correspondente ao dobro do menor preço praticado pelo clube mandante para a sua própria torcida, conforme estabelece o regulamento da competição e reconhece a decisão liminar.

Para garantir que o torcedor rubro-negro não fosse prejudicado enquanto a questão era analisada, o Sport adquiriu antecipadamente a carga de ingressos pelo valor exigido pelo mandante, deixando expressamente resguardados os seus direitos. A diferença será integralmente absorvida pelo Clube neste momento, que buscará posteriormente a justiça desportiva para resolução do caso. O Sport informa também que não recebeu nenhum ingresso meia entrada.

A venda dos ingressos será realizada pela plataforma FUTEBOLCARD.

O Sport Club do Recife continuará utilizando todos os meios legítimos e institucionais para defender o direito da sua torcida de acompanhar o Leão onde quer que ele for.