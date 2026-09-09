Sport encaminha acerto com atacante Kervin Andrade, ex-Fortaleza

Atualmente no futebol de Israel, venezuelano deve ser mais um reforço para a reta final da Série B

Kervin Andrande comemora gol pelo Fortaleza (Weslley Douglas / Fortaleza EC)

O Sport encaminhou a contratação do atacante venezuelano Kervin Andrade, que está no Maccabi Tel Aviv, de Israel.

O jovem de 21 anos chegaria para ser mais uma opção ofensiva visando à reta final da Série B do Campeonato Brasileiro.

A informação foi divulgada pelo repórter Antônio Gabriel, da ESPN, e confirmada pelo Diario de Pernambuco.

O jogador entrou em campo pela última vez no dia 13 de agosto, quando enfrentou o CSKA Sofia, pela fase qualificatória da Europa League.

Destaque no Fortaleza e passagem pela seleção

Conhecido do futebol nordestino, Kervin Andrade chegou ao Fortaleza em 2023 para reforçar o time Sub-20 e teve destaque no profissional.

Entre 2024 e 2025, fez 50 jogos, com oito gols e seis assistências, sendo campeão da Copa do Nordeste de 2024.

As boas atuações no Tricolor do Pici renderam convocações para a seleção da Venezuela, pela qual fez cinco jogos.

Na última temporada europeia, fez 38 jogos pelo Maccabi Tel Aviv, sendo 19 como titular, com três gols marcados e duas assistências.



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