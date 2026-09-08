Zé Roberto pede para deixar o Sport, e clube encaminha rescisão com o atacante

Jogador recebeu proposta de outro clube, perdeu espaço no elenco e não deve mais atuar pelo Leão na sequência da Série B

Zé Roberto, centroavante do Sport (Paulo Paiva;SCR)

O atacante Zé Roberto pediu para deixar o Sport e não deve mais vestir a camisa rubro-negra na sequência da Série B.

O jogador recebeu uma proposta oficial de outro clube e, após perder espaço no elenco, solicitou a liberação à diretoria. As partes avançaram nas conversas e encaminharam a rescisão contratual. A informação foi divulgada pelo NE45 e confirmada pela reportagem do Diario de Pernambuco.

Zé Roberto tinha vínculo com o Sport até o fim da Série B de 2026. O contrato havia sido renovado no início da temporada e posteriormente readequado em março. Na ocasião, o atacante teve um aumento salarial de aproximadamente 40%.

O acordo também previa o parcelamento de pendências financeiras referentes à temporada de 2025, que passaram a ser quitadas em dez parcelas mensais a partir de março.

A saída acontece em um momento no qual o jogador vinha tendo participação cada vez menor na equipe. Em 2026, Zé Roberto disputou 19 partidas pelo Sport e marcou apenas um gol. Das aparições ao longo da temporada, foi titular em seis oportunidades.

Sport fica com Perotti como única opção de centroavante

A saída de Zé Roberto reduz ainda mais as alternativas do Sport para a posição de centroavante. Com a rescisão encaminhada, Pedro Perotti passa a ser a única opção específica para atuar como camisa 9 no elenco principal.

A diretoria rubro-negra chegou a buscar uma alternativa no mercado. O clube tentou contratar Alex Bruno, ex-ASA e atualmente no Vitória, para ampliar as opções do setor ofensivo, mas as negociações não avançaram e terminaram sem acordo.

Com a janela de transferências próxima do encerramento, o Sport terá de avaliar internamente se voltará ao mercado em busca de um centroavante ou se seguirá com Perotti como principal referência da posição para o restante da Série B.

