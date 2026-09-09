De volta ao Sport, Mariano Soso chega ao Recife: ‘Muito feliz em retornar à minha casa’

Novo treinador do Leão da Ilha desembarcou na manhã desta quarta-feira (9) na capital pernambucana

Mariano Soso, técnico do Sport (Igor Cysneiro/SCR)

Novo treinador do Sport, Mariano Soso desembarcou no Recife na manhã desta quarta-feira (9) e deu suas primeiras declarações sobre o retorno ao clube.

De volta após passagem em 2024, o argentino mostrou entusiasmo e afirmou querer retribuir o carinho dos torcedores.

“Fico muito feliz de retornar à minha casa e com a obrigação moral de retribuir cada gesto que a torcida fez para mim”, disse.

“Venho com a obrigação moral de retribuir tudo isso!”: MARIANO SOSO CHEGOU! ????‍???????????? #PeloAcesso pic.twitter.com/GpP4Z1jiqn — Sport Club do Recife (@sportrecife) September 9, 2026

Estreia contra a Ponte Preta

Mesmo com pouco tempo de trabalho, Soso, que será apresentado oficialmente ainda nesta quarta-feira (9), será o comandante do time contra a Ponte Preta, nesta quinta-feira (10), às 21h30, na Ilha do Retiro, pela Série B.

O treinador falou da responsabilidade de conseguir o acesso à Série A e mostrou ansiedade em iniciar o trabalho.

“A responsabilidade é muito grande. Mas fico muito feliz e tenho vontade de me encontrar rapidamente com os jogadores para fazer a preparação para o jogo de amanhã”, declarou.



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