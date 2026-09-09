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De volta ao Sport, Mariano Soso chega ao Recife: ‘Muito feliz em retornar à minha casa’

Novo treinador do Leão da Ilha desembarcou na manhã desta quarta-feira (9) na capital pernambucana

Ivan Mota

Publicado: 09/09/2026 às 11:14

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Mariano Soso, técnico do Sport/Igor Cysneiro/SCR

Mariano Soso, técnico do Sport (Igor Cysneiro/SCR)

Novo treinador do Sport, Mariano Soso desembarcou no Recife na manhã desta quarta-feira (9) e deu suas primeiras declarações sobre o retorno ao clube.

De volta após passagem em 2024, o argentino mostrou entusiasmo e afirmou querer retribuir o carinho dos torcedores.

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“Fico muito feliz de retornar à minha casa e com a obrigação moral de retribuir cada gesto que a torcida fez para mim”, disse.

Estreia contra a Ponte Preta

Mesmo com pouco tempo de trabalho, Soso, que será apresentado oficialmente ainda nesta quarta-feira (9), será o comandante do time contra a Ponte Preta, nesta quinta-feira (10), às 21h30, na Ilha do Retiro, pela Série B.

O treinador falou da responsabilidade de conseguir o acesso à Série A e mostrou ansiedade em iniciar o trabalho.

“A responsabilidade é muito grande. Mas fico muito feliz e tenho vontade de me encontrar rapidamente com os jogadores para fazer a preparação para o jogo de amanhã”, declarou.

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