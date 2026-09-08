Sport oficializa a contratação do volante Fernando Sobral

Sobral já está integrado ao elenco rubro-negro e assinou com o Leão até o fim de 2028

Fernando Sobral. volante do Sport (Paulo Paiva/SCR)

O Sport anunciou nesta terça-feira (8) a contratação do volante Fernando Sobral para a sequência da Série B. Aos 31 anos, o jogador chega para reforçar o meio-campo rubro-negro e já iniciou os trabalhos no CT José de Andrade Médicis, onde realizou atividades físicas e de campo. O contrato é válido até 31 de dezembro de 2028.

Fernando Sobral era um antigo desejo da diretoria do Sport. O interesse no jogador não é recente e ganhou força durante a atual janela de transferências.

O volante pertencia ao Cuiabá e estava emprestado ao Coritiba, mas as partes chegaram a um acordo para o encerramento do vínculo, abrindo caminho para a transferência ao Leão.

A negociação envolveu ainda conversas com o Cuiabá, que possuía os direitos do atleta.

Fernando Sobral também acumula passagens por equipes como Sampaio Corrêa e Ceará. Na atual temporada, Sobral vinha atuando pelo Coritiba, mas teve poucas oportunidades.

O jogador buscava mais espaço e demonstrou interesse em defender o Sport. A negociação foi conduzida nos últimos dias da janela e terminou com o acordo para sua chegada ao Recife.

“Chegar ao Sport é um desejo antigo que se concretizou. Uma honra vestir a camisa de um clube tão grande, com uma torcida apaixonada. Venho motivado e muito feliz para lutar juntos pelos objetivos que temos pela frente”, declarou Sobral.