Sport encaminha acerto com Mariano Soso, que chegará ao Recife até esta quarta-feira (9)
A expectativa é de que o treinador argentino seja anunciado pelo Sport antes do jogo contra a Ponte Preta
Publicado: 08/09/2026 às 14:43
Mariano Soso durante passagem no Sport (Rafael Vieira / FPF)
O Sport está cada vez mais próximo de anunciar o seu próximo técnico para a sequência da temporada. O argentino Mariano Soso já tem o seu retorno bem encaminhado para a Ilha do Retiro e deverá chegar ao Recife até esta quarta-feira (9) para assinar contrato.
A expectativa é de que o treinador argentino seja oficializado pelo clube rubro-negro antes do jogo contra a Ponte Preta, que acontece nesta quinta-feira (10), às 21h30, na casa leonina.
Soso chegará ao Sport para o lugar de Gilmar Dal Pozzo, demitido após derrota para o Ceará. O comandante terá a missão de brigar pelo acesso nas 12 rodadas finais da Série B, assumindo o time na 9ª posição e quatro pontos atrás do G6.
O treinador argentino retorna ao Sport como nome que agrada a torcida rubro-negra. Na primeira passagem, Mariano Soso comandou o clube por 41 partidas, com 22 vitórias, 10 empates e nove derrotas, sendo campeão pernambucano de 2024.
Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.